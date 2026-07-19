Англія шокувала Францію другим голом на початку матчу ЧС-2026

Другий гол збірної Англії. Фото: Reuters

Збірна Англії впевнено розпочала матч за третє місце чемпіонату світу-2026 проти Франції та вже до 20-ї хвилини забезпечила собі комфортну перевагу. Другий м'яч англійці забили попри відсутність капітана Гаррі Кейна.

Про другий гол повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Франція — Англія. Фото: Reuters

Конса подвоїв перевагу англійців

Після швидкого гола Деклана Райса на третій хвилині команда Томаса Тухеля не зменшила темпу й продовжила регулярно загрожувати воротам Майка Меньяна.

На 18-й хвилині Англія реалізувала стандартне положення. Райс виконав подачу з кутового з лівого флангу, а захисник Езрі Конса виграв боротьбу у воротарському майданчику та ударом головою відправив м'яч у дальній кут — 2:0.

Французи спробували швидко відповісти. Найнебезпечніший момент створив Кіліан Мбаппе, який пробив здалеку, однак м'яч пролетів поруч зі стійкою.

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Матч за третє місце збірна Англії розпочала без свого капітана Гаррі Кейна. Томас Тухель довірив місце в центрі нападу Айвену Тоуні, а атакувальну лінію також сформували Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Морган Роджерс та Еберечі Езе.

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