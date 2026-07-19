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Главная ЧМ-2026 Англия без Кейна во второй раз за 20 минут забила гол в ворота Франции

Англия без Кейна во второй раз за 20 минут забила гол в ворота Франции

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Дата публикации 19 июля 2026 00:34
Англия поразила Францию вторым голом в начале матча ЧМ-2026
Второй гол сборной Англии. Фото: Reuters

Сборная Англии уверенно начала матч за третье место чемпионата мира-2026 против Франции и уже к 20-й минуте обеспечила себе комфортное преимущество. Второй гол англичане забили, несмотря на отсутствие капитана Харри Кейна.

О втором голе сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Франция — Англия
Матч Франция — Англия. Фото: Reuters

Конса удвоил преимущество англичан

После быстрого гола Деклана Райса на третьей минуте команда Томаса Тухеля не сбавила темп и продолжила регулярно угрожать воротам Майка Меньяна.

На 18-й минуте Англия реализовала стандартное положение. Райс выполнил подачу с углового с левого фланга, а защитник Эзри Конса выиграл борьбу в штрафной площадке и ударом головой отправил мяч в дальний угол — 2:0.

Французы попытались быстро ответить. Самый опасный момент создал Килиан Мбаппе, который пробил издалека, однако мяч пролетел мимо штанги.

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Матч за третье место сборная Англии начала без своего капитана Гарри Кейна. Томас Тухель доверил место в центре нападения Айвену Тоуни, а атакующую линию также сформировали Маркус Рашфорд, Букайо Сака, Морган Роджерс и Эберечи Эзе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборные Испании и Аргентины сойдутся в решающем поединке чемпионата мира-2026, который определит нового чемпиона планеты.

Также Новини.LIVE писал, что чемпион мира по боксу Александр Усик признался, за какую команду будет болеть в финале чемпионата мира-2026.

Сборная Франции по футболу Сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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