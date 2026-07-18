Іспанія скасувала тренування перед фіналом ЧС-2026 з Аргентиною

Збірна Іспанії з футболу. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Збірна Іспанії не змогла провести заплановане тренування напередодні фіналу чемпіонату світу-2026. Команда відмовилася від заняття через різке погіршення погодних умов у штаті Нью-Джерсі, де відбудеться вирішальний матч турніру.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на COPE.

Тренування збірної Іспанії. Фото: Reuters

Іспанці не вийшли на поле

За інформацією джерела, напередодні фіналу в районі Нью-Джерсі прогнозуються сильні дощі та грози. Частина грозового фронту вже накрила регіон, через що тренерський штаб збірної Іспанії вирішив скасувати заключне тренування.

Водночас синоптики зазначають, що негода може мати й позитивний ефект. Очікується, що опади та сильний вітер допоможуть розсіяти дим від масштабних лісових пожеж у Канаді, який останніми днями дістався східного узбережжя США та викликав занепокоєння щодо якості повітря.

Раніше ФІФА заявила, що не планує переносити фінальний матч чемпіонату світу, наголосивши, що уважно стежить за ситуацією та має затверджені протоколи на випадок погіршення умов для проведення поєдинку.

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Фінальний матч чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини запланований на 19 липня. Зустріч відбудеться на стадіоні "Метлайф" в Іст-Ратерфорді, штат Нью-Джерсі, а стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірні Іспанії та Аргентини зустрінуться у фіналі чемпіонату світу-2026, де визначиться новий володар головного футбольного трофея.

Також Новини.LIVE писав, що Олександр Усик розповів, якій із двох команд симпатизуватиме у вирішальному матчі чемпіонату світу-2026.