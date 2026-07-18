Испания отменила тренировку перед финалом ЧМ-2026 с Аргентиной

Сборная Испании по футболу. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Испании не смогла провести запланированную тренировку накануне финала чемпионата мира-2026. Команда отказалась от тренировки из-за резкого ухудшения погодных условий в штате Нью-Джерси, где состоится решающий матч турнира.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на COPE.

Тренировка сборной Испании. Фото: Reuters

Испанцы не вышли на поле

По информации источника, накануне финала в районе Нью-Джерси прогнозируются сильные дожди и грозы. Часть грозового фронта уже накрыла регион, из-за чего тренерский штаб сборной Испании решил отменить заключительную тренировку.

В то же время синоптики отмечают, что непогода может иметь и положительный эффект. Ожидается, что осадки и сильный ветер помогут рассеять дым от масштабных лесных пожаров в Канаде, который в последние дни достиг восточного побережья США и вызвал обеспокоенность по поводу качества воздуха.

Ранее ФИФА заявила, что не планирует переносить финальный матч чемпионата мира, подчеркнув, что внимательно следит за ситуацией и имеет утвержденные протоколы на случай ухудшения условий для проведения матча.

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Финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины запланирован на 19 июля. Встреча состоится на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси, а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборные Испании и Аргентины встретятся в финале чемпионата мира-2026, где определится новый обладатель главного футбольного трофея.

Также Новини.LIVE писал, что Александр Усик рассказал, за какую из двух команд будет болеть в решающем матче чемпионата мира-2026.