Англия в матче 10 голами обыграла Францию и заняла третье место на ЧМ-2026

Англия не позволила Франции отыграться со счета 0:4 и завоевала бронзу ЧМ-2026
Сборная Англии завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2026, обыграв Францию со счетом 6:4. Команда Томаса Тухеля еще до перерыва забила четыре мяча, а после безумного второго тайма довела встречу до победы.
О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.
Англичане удержали преимущество после камбэка Франции
Первый тайм полностью остался за Англией. Деклан Райс открыл счет уже на третьей минуте, Эзри Конса удвоил преимущество после подачи с углового, а Букайо Сака до перерыва оформил дубль, установив счет 4:0.
После перерыва Франция едва не совершила невероятный камбэк. Уже на 48-й минуте Килиан Мбаппе сократил отставание после передачи Майкла Олисе. Через шесть минут Брэдли Баркола после паса Мбаппе сделал счет 2:4.
На 66-й минуте Мбаппе оформил дубль, завершив комбинацию с участием Усмана Дембеле и Олисе, и вернул интригу в матч — 3:4.
Однако Англия ответила в конце встречи. На 87-й минуте Букайо Сака реализовал пенальти, назначенный после фола Мало Гюсто против Джеда Спенса, и оформил хет-трик. Уже в добавленное время Усман Дембеле еще раз сократил отставание французов, но последнее слово осталось за Джудом Беллингемом, который в быстрой контратаке установил окончательный счет — 4:6.
Мбаппе установил исторический рекорд
Несмотря на поражение, Мбаппе довел свой счет до 10 голов на турнире и до 22 голов в финальных частях чемпионатов мира.
Благодаря этому француз единолично возглавил список лучших бомбардиров этого турнира и в истории чемпионатов мира, опередив Лионеля Месси, на счету которого 21 забитый мяч, из которых восемь — на этом турнире.
Франция — Англия — 4:6
Голы: Мбаппе, 48, 66, Баркола, 54, Дембеле, 90+6 — Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+2, 87 (пен.), Беллингем, 90+8.
Франция: Меньян — Гюсто (Кунде, 90+1), Конате (Упамекано, 46), Лакруа, Т. Эрнандес (Динь, 46) — Заир-Эмери, Рабьо — Олисе, Шерки (Дембеле, 46), Дуэ (Баркола, 46) — Мбаппе.
Англия: Дин Хендерсон — Кванса (Джеймс, 83), Конса, Гейи, Спенс — Райс — Сака, Эзе (Беллингем, 79), Роджерс, Рашфорд (Уоткинс, 46) — Тоуни (Андерсон, 79).
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