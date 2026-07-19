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Главная ЧМ-2026 Англия не позволила Франции отыграться со счета 0:4 и завоевала бронзу ЧМ-2026

Англия не позволила Франции отыграться со счета 0:4 и завоевала бронзу ЧМ-2026

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Дата публикации 19 июля 2026 02:25
Англия в матче 10 голами обыграла Францию и заняла третье место на ЧМ-2026
Матч Франция — Англия. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Англии завоевала бронзовые медали чемпионата мира-2026, обыграв Францию со счетом 6:4. Команда Томаса Тухеля еще до перерыва забила четыре мяча, а после безумного второго тайма довела встречу до победы.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Франция — Англия
Деклан Райс забил гол. Фото: Reuters

Англичане удержали преимущество после камбэка Франции

Первый тайм полностью остался за Англией. Деклан Райс открыл счет уже на третьей минуте, Эзри Конса удвоил преимущество после подачи с углового, а Букайо Сака до перерыва оформил дубль, установив счет 4:0.

После перерыва Франция едва не совершила невероятный камбэк. Уже на 48-й минуте Килиан Мбаппе сократил отставание после передачи Майкла Олисе. Через шесть минут Брэдли Баркола после паса Мбаппе сделал счет 2:4.

Матч Франция — Англия
Букайо Сака. Фото: Reuters

На 66-й минуте Мбаппе оформил дубль, завершив комбинацию с участием Усмана Дембеле и Олисе, и вернул интригу в матч — 3:4.

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Однако Англия ответила в конце встречи. На 87-й минуте Букайо Сака реализовал пенальти, назначенный после фола Мало Гюсто против Джеда Спенса, и оформил хет-трик. Уже в добавленное время Усман Дембеле еще раз сократил отставание французов, но последнее слово осталось за Джудом Беллингемом, который в быстрой контратаке установил окончательный счет — 4:6.

Матч Франция — Англия
Килиан Мбаппе. Фото: Reuters

Мбаппе установил исторический рекорд

Несмотря на поражение, Мбаппе довел свой счет до 10 голов на турнире и до 22 голов в финальных частях чемпионатов мира.

Благодаря этому француз единолично возглавил список лучших бомбардиров этого турнира и в истории чемпионатов мира, опередив Лионеля Месси, на счету которого 21 забитый мяч, из которых восемь — на этом турнире.

Франция — Англия — 4:6

Голы: Мбаппе, 48, 66, Баркола, 54, Дембеле, 90+6 — Райс, 3, Конса, 18, Сака, 37, 45+2, 87 (пен.), Беллингем, 90+8.

Франция: Меньян — Гюсто (Кунде, 90+1), Конате (Упамекано, 46), Лакруа, Т. Эрнандес (Динь, 46) — Заир-Эмери, Рабьо — Олисе, Шерки (Дембеле, 46), Дуэ (Баркола, 46) — Мбаппе.

Англия: Дин Хендерсон — Кванса (Джеймс, 83), Конса, Гейи, Спенс — Райс — Сака, Эзе (Беллингем, 79), Роджерс, Рашфорд (Уоткинс, 46) — Тоуни (Андерсон, 79).

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что финальное противостояние между Испанией и Аргентиной определит победителя чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что украинский боксер Александр Усик рассказал, за кого будет болеть во время финального матча чемпионата мира-2026.

Сборная Франции по футболу Сборная Англии по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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