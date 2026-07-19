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Головна ЧС-2026 Мбаппе забив свї 9 та 10 голи на ЧС й обійшов Мессі в списку бомбардирів

Мбаппе забив свї 9 та 10 голи на ЧС й обійшов Мессі в списку бомбардирів

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Дата публікації: 19 липня 2026 01:43
Мбаппе обійшов Мессі у списку найкращих бомбардирів в історії чемпіонатів світу
Кіліан Мбаппе. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став автором історичного досягнення під час матчу за третє місце чемпіонату світу-2026 проти Англії. Два забиті м'ячі дозволили французу очолити список найкращих бомбардирів в історії фінальних турнірів мундіалів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE.

Килиан Мбаппе
Гол Кіліана Мбаппе. Фото: Reuters

Мбаппе встановив рекорд

Французька команда провалила перший тайм і поступалася Англії з рахунком 0:4, але після перерви зуміла нав'язати супернику боротьбу. Уже на 48-й хвилині Дайо Упамекано перехопив м'яч поблизу центральної лінії, після чого французи провели швидку атаку. Майкл Олісе віддав передачу на Кіліана Мбаппе, який точним ударом у нижній кут переграв Діна Гендерсона.

За шість хвилин форвард уже допоміг відзначитися партнеру. Мбаппе вивів Бредлі Баркола на побачення з воротарем, і нападник реалізував свій шанс, скоротивши відставання до двох м'ячів.

На 66-й хвилині лідер французів оформив дубль. Після розіграшу атаки за участю Усмана Дембеле та Майкла Олісе Мбаппе отримав передачу в центрі штрафного майданчика й бездоганно пробив повз голкіпера англійців.

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Другий гол став для нападника десятим на чемпіонаті світу-2026. Загалом за кар'єру на фінальних турнірах мундіалів Мбаппе забив уже 22 м'ячі.

Цей показник дозволив французу стати одноосібним рекордсменом за кількістю голів в історії чемпіонатів світу. Попереднім лідером був Ліонель Мессі, який має у своєму активі 21 забитий м'яч. На нинішньому турнірі аргентинець відзначився вісім разів, тоді як Мбаппе довів свій бомбардирський доробок до десяти голів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірні Іспанії та Аргентини розіграють титул чемпіона світу-2026 у головному матчі турніру.

Також Новини.LIVE писав, що Олександр Усик поділився своїм прогнозом і назвав команду, якій віддаватиме перевагу у фіналі чемпіонату світу-2026.

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Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе Збірна Франції з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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