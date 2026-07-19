Мбаппе обошел Месси в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира

Килиан Мбаппе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе совершил историческое достижение в матче за третье место чемпионата мира-2026 против Англии. Два забитых гола позволили французу возглавить список лучших бомбардиров в истории финальных турниров чемпионатов мира.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE.

Гол Килиана Мбаппе. Фото: Reuters

Мбаппе установил рекорд

Французская команда провалила первый тайм и уступала Англии со счетом 0:4, но после перерыва сумела навязать сопернику борьбу. Уже на 48-й минуте Дайо Упамекано перехватил мяч вблизи центральной линии, после чего французы провели быструю атаку. Майкл Олисе отдал пас Килиану Мбаппе, который точным ударом в нижний угол переиграл Дина Хендерсона.

Через шесть минут нападающий уже помог отличиться партнеру. Мбаппе вывел Брэдли Баркола на один на один с вратарем, и нападающий реализовал свой шанс, сократив отставание до двух мячей.

На 66-й минуте лидер французов оформил дубль. После розыгрыша атаки с участием Усмана Дембеле и Майкла Олисе Мбаппе получил передачу в центре штрафной площадки и безупречно пробил мимо вратаря англичан.

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Второй гол стал для нападающего десятым на чемпионате мира-2026. Всего за карьеру на финальных турнирах чемпионатов мира Мбаппе забил уже 22 мяча.

Этот показатель позволил французу стать единоличным рекордсменом по количеству голов в истории чемпионатов мира. Предыдущим лидером был Лионель Месси, на счету которого 21 забитый мяч. На нынешнем турнире аргентинец отличился восемь раз, тогда как Мбаппе довел свой бомбардирский счет до десяти голов.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборные Испании и Аргентины разыграют титул чемпиона мира-2026 в финальном матче турнира.

Также Новини.LIVE писал, что Александр Усик поделился своим прогнозом и назвал команду, которой будет отдавать предпочтение в финале чемпионата мира-2026.