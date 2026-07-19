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Головна ЧС-2026 На Megogo починається трансляція фіналу ЧС-2026 Іспанія — Аргентина

На Megogo починається трансляція фіналу ЧС-2026 Іспанія — Аргентина

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Дата публікації: 19 липня 2026 22:01
Почалася трансляція фіналу ЧС-2026 Іспанія — Аргентина на Megogo в Україні
Матч Іспанія — Аргентина. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

На чемпіонаті світу-2026 з футболу почався фінальний матч. У неділю, 19 липня, збірні Іспанії та Аргентини визначать нового чемпіона світу.

Матч можна подивитися в Україні, повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Испания — Аргентина
Матч Іспанія — Аргентина. Фото: Reuters

Де покажуть фінал чемпіонату світу

Фінальний поєдинок між Іспанією та Аргентиною в Україні ексклюзивно транслюватиме медіасервіс MEGOGO, яка має права на показ вирішальної гри мундіалю для українських уболівальників.

Початок матчу запланований на 22:00 за київським часом. У перерві фіналу організатори проведуть масштабне шоу за участю відомих музикантів та інших зіркових гостей.

Збірна Іспанії здобула путівку до фіналу після перемоги над Францією з рахунком 2:0. Аргентина у своєму півфіналі переграла Англію — 2:1.

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Фінал чемпіонату світу стане першим офіційним матчем між Іспанією та Аргентиною на мундіалях за останні 60 років.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Англії здобула бронзові медалі ЧС-2026, втримавши перемогу над Францією.

Також Новини.LIVE писав, що доходи ФІФА від проведення чемпіонату світу-2026 вже перевершили всі фінансові прогнози.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Аргентини з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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