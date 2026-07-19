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Главная ЧМ-2026 На Megogo начинается трансляция финала ЧМ-2026: Испания — Аргентина

На Megogo начинается трансляция финала ЧМ-2026: Испания — Аргентина

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Дата публикации 19 июля 2026 22:01
Началась трансляция финала ЧМ-2026 Испания — Аргентина на Megogo в Украине
Матч Испания — Аргентина. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

На чемпионате мира по футболу-2026 начался финальный матч. В воскресенье, 19 июля, сборные Испании и Аргентины определят нового чемпиона мира.

Матч можно посмотреть в Украине, сообщил портал Новини.LIVE.

Матч Испания — Аргентина
Матч Испания — Аргентина. Фото: Reuters

Где покажут финал чемпионата мира

Финальный поединок между Испанией и Аргентиной в Украине эксклюзивно будет транслировать медиасервис MEGOGO, который обладает правами на показ решающей игры чемпионата мира для украинских болельщиков.

Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени. В перерыве финала организаторы проведут масштабное шоу с участием известных музыкантов и других звездных гостей.

Сборная Испании завоевала путевку в финал после победы над Францией со счетом 2:0. Аргентина в своём полуфинале обыграла Англию — 2:1.

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Финал чемпионата мира станет первым официальным матчем между Испанией и Аргентиной на чемпионатах мира за последние 60 лет.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Англии завоевала бронзовые медали ЧМ-2026, одержав победу над Францией.

Также Новини.LIVE писал, что доходы ФИФА от проведения чемпионата мира-2026 уже превзошли все финансовые прогнозы.

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Сборная Испании по футболу Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2026 по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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