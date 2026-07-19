Усик, Шевченко та Зінченко відвідають фінал ЧС-2026 у Нью-Йорку

Усик, Шевченко та Зінченко відвідають фінал ЧС-2026
Українські зірки спорту зібралися в Нью-Йорку напередодні фіналу чемпіонату світу-2026. Олександр Усик, Андрій Шевченко, його син Крістіан та Олександр Зінченко відвідають вирішальний матч мундіалю.
Про зустріч спортсменів повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на їхні соцмережі.
Українці зустрілися перед головним матчем турніру
Напередодні фіналу чемпіонату світу представники українського спорту опублікували спільне фото з Нью-Йорка. На світлині разом позують чемпіон світу з боксу Олександр Усик, президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко, його син Крістіан Шевченко та захисник збірної України Олександр Зінченко.
Очікується, що всі вони будуть присутні на фінальному матчі турніру, який пройде на стадіоні "МетЛайф" в Іст-Ратерфорді поблизу Нью-Йорка.
Аргентина та Іспанія визначать нового чемпіона
У фіналі чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Аргентини та Іспанії. Команда Ліонеля Мессі спробує захистити титул чемпіона світу, який здобула у 2022 році, тоді як іспанці прагнуть вдруге у своїй історії виграти мундіаль.
Початок фінального поєдинку запланований на 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Англії завоювала бронзові нагороди чемпіонату світу-2026, втримавши перевагу над Францією у матчі за третє місце.
Також Новини.LIVE писав, що ФІФА вже отримала близько 15 мільярдів доларів доходу від проведення чемпіонату світу-2026, встановивши новий фінансовий рекорд турніру.