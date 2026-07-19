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Главная ЧМ-2026 Усик, Шевченко и Зинченко посетят финал ЧМ-2026

Усик, Шевченко и Зинченко посетят финал ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 20:19
Усик, Шевченко и Зинченко посетят финал ЧМ-2026 в Нью-Йорке
Андрей Шевченко и Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Украинские звезды спорта собрались в Нью-Йорке накануне финала чемпионата мира-2026. Александр Усик, Андрей Шевченко, его сын Кристиан и Александр Зинченко посетят решающий матч мундиаля.

О встрече спортсменов сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на их социальные сети.

Андрей Шевченко и Александр Усик
Александр Усик вместе с Андреем и Кристианом Шевченко. Фото: instagram.com/usykaa

Украинцы встретились перед главным матчем турнира

Накануне финала чемпионата мира представители украинского спорта опубликовали совместное фото из Нью-Йорка. На снимке вместе позируют чемпион мира по боксу Александр Усик, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко, его сын Кристиан Шевченко и защитник сборной Украины Александр Зинченко.

Андрей Шевченко и Александр Усик
Зинченко, Кристиан и Андрей Шевченко, Усик. Фото: instagram.com/andriyshevchenko

Ожидается, что все они будут присутствовать на финальном матче турнира, который пройдет на стадионе "МетЛайф" в Ист-Ратерфорде недалеко от Нью-Йорка.

Аргентина и Испания определят нового чемпиона

В финале чемпионата мира-2026 встретятся сборные Аргентины и Испании. Команда Лионеля Месси постарается защитить титул чемпиона мира, завоеванный в 2022 году, тогда как испанцы стремятся во второй раз в своей истории выиграть мундиаль.

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Начало финального матча запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Англии завоевала бронзу чемпионата мира-2026, удержав преимущество над Францией в матче за третье место.

Также Новини.LIVE писал, что ФИФА уже получила около 15 миллиардов долларов дохода от проведения чемпионата мира-2026, установив новый финансовый рекорд турнира.

Александр Усик Андрей Шевченко Александр Зинченко Кристиан Шевченко
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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