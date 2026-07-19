Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ЧС-2026 В фіналі ЧС-2026 нулі після першого тайму, але Іспанія контролює матч

В фіналі ЧС-2026 нулі після першого тайму, але Іспанія контролює матч

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2026 23:11
Іспанія та Аргентина не забили у першому таймі фіналу ЧС-2026
Матч Іспанія — Аргентина. Фото: Reuters

Перший тайм фінального матчу чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини завершився без забитих м'ячів. Попри нулі на табло, перевагою протягом більшої частини зустрічі володіла збірна Іспанії.

Про перебіг першого тайму повідомив портал Новини.LIVE.

Матч Испания — Аргентина
Реакція уболівальниці Аргентини передає перебіг першого тайму. Фото: Reuters

Іспанія диктувала хід гри

З перших хвилин футболісти Луїса де ла Фуенте взяли м'яч під свій контроль і змусили суперника діяти переважно в обороні. Уже на п'ятій хвилині Ламін Ямаль завдав небезпечного удару з правого краю штрафного майданчика, але Еміліано Мартінес упевнено впорався із загрозою.

Надалі Іспанія продовжувала більше володіти м'ячем і регулярно наближалася до воріт аргентинців. Найкращі нагоди до перерви мали Мікель Оярсабаль та Марк Кукурелья, однак в обох випадках надійно зіграв воротар чинних чемпіонів світу.

Аргентина рідше атакувала позиційно й робила ставку на швидкі випади та передачі на Ліонеля Мессі й Хуліана Альвареса, однак створити справді небезпечні моменти до перерви команді не вдалося.

Читайте також:

Наприкінці першого тайму збірна Аргентини зазнала кадрової втрати. Лісандро Мартінес отримав пошкодження й не зміг продовжити зустріч, через що на 44-й хвилині його замінив досвідчений Ніколас Отаменді.

Єдине попередження до перерви арбітр Славко Вінчич показав саме Лісандро Мартінесу на 41-й хвилині.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що англійські футболісти стали бронзовими призерами чемпіонату світу-2026, втримавши переможний рахунок у поєдинку з Францією.

Також Новини.LIVE писав, що фінансові надходження ФІФА від чемпіонату світу-2026 перевищили 15 мільярдів доларів, встановивши новий рекорд турніру.

Збірна Іспанії з футболу Збірна Аргентини з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації