Іспанія та Аргентина не забили у першому таймі фіналу ЧС-2026

Матч Іспанія — Аргентина. Фото: Reuters

Перший тайм фінального матчу чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Аргентини завершився без забитих м'ячів. Попри нулі на табло, перевагою протягом більшої частини зустрічі володіла збірна Іспанії.

Про перебіг першого тайму повідомив портал Новини.LIVE.

Реакція уболівальниці Аргентини передає перебіг першого тайму. Фото: Reuters

Іспанія диктувала хід гри

З перших хвилин футболісти Луїса де ла Фуенте взяли м'яч під свій контроль і змусили суперника діяти переважно в обороні. Уже на п'ятій хвилині Ламін Ямаль завдав небезпечного удару з правого краю штрафного майданчика, але Еміліано Мартінес упевнено впорався із загрозою.

Надалі Іспанія продовжувала більше володіти м'ячем і регулярно наближалася до воріт аргентинців. Найкращі нагоди до перерви мали Мікель Оярсабаль та Марк Кукурелья, однак в обох випадках надійно зіграв воротар чинних чемпіонів світу.

Аргентина рідше атакувала позиційно й робила ставку на швидкі випади та передачі на Ліонеля Мессі й Хуліана Альвареса, однак створити справді небезпечні моменти до перерви команді не вдалося.

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Наприкінці першого тайму збірна Аргентини зазнала кадрової втрати. Лісандро Мартінес отримав пошкодження й не зміг продовжити зустріч, через що на 44-й хвилині його замінив досвідчений Ніколас Отаменді.

Єдине попередження до перерви арбітр Славко Вінчич показав саме Лісандро Мартінесу на 41-й хвилині.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що англійські футболісти стали бронзовими призерами чемпіонату світу-2026, втримавши переможний рахунок у поєдинку з Францією.

Також Новини.LIVE писав, що фінансові надходження ФІФА від чемпіонату світу-2026 перевищили 15 мільярдів доларів, встановивши новий рекорд турніру.