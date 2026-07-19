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Главная ЧМ-2026 Мадонна, BTS, Бибер и Шакира "зажгли" в перерыве финала ЧМ-2026

Мадонна, BTS, Бибер и Шакира "зажгли" в перерыве финала ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 23:57
Мадонна, Шакира, Бибер и BTS выступили в перерыве финала ЧМ-2026
Джастин Бибер, Шакира, Мадонна. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Организаторы чемпионата мира-2026 подготовили масштабную концертную программу для зрителей финального матча между сборными Испании и Аргентины. В перерыве матча на стадионе "МетЛайф" выступили мировые звезды.

О концерте в перерыве сообщил портал Новини.LIVE.

BTS
Южнокорейская группа BTS. Фото: Reuters

Кто выступил в перерыве финала

Во время шоу на арене появились американская поп-легенда Мадонна, колумбийская певица и бывшая девушка футбольной звезды Жерара Пике Шакира, канадский исполнитель Джастин Бибер и южнокорейская группа BTS. Их выступления стали главной частью развлекательной программы финала чемпионата мира.

Организаторы подготовили масштабную постановку со световыми эффектами, хореографией и современными мультимедийными декорациями. Шоу длилось в течение перерыва между таймами.

Решающий матч чемпионата мира-2026 проходит на стадионе "МетЛайф" в Ист-Ратерфорде (США), где встречаются сборные Испании и Аргентины.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Англии одержала победу над Францией в матче за третье место и завершила чемпионат мира-2026 с бронзовыми медалями.

Также Новини.LIVE писал, что чемпионат мира-2026 уже стал самым прибыльным в истории, принеся ФИФА около 15 миллиардов долларов дохода.

Мадонна Шакира Джастин Бибер BTS
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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