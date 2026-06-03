Бразильская телеведущая покрыла тело легендарными наклейками Panini

Кэролай Чавес. Фото: instagram.com/kerolaychavesbr

Бразильская телеведущая и модель Кэролай Чавес необычно подготовилась к старту чемпионата мира-2026. Для создания эффектного образа она использовала сотни футбольных наклеек Panini с изображениями известных игроков.

О перфомансе Чавес сообщил портал Новини.LIVE.

Известная болельщица разделась ради наклеек

Чавес рассказала, что отказалась от традиционного наряда в футбольном стиле и решила придумать что-то более оригинальное. Для реализации замысла понадобилось около семи часов работы.

На тело модели наклеили стикеры с изображениями самых известных футболистов современности. Среди них были Лионель Месси, Криштиану Роналду, Винисиус Жуниор и многие другие звезды мирового футбола.

По словам телеведущей, в целом для образа использовали наклейки с примерно тысячей различных игроков. После завершения эксперимента она в шутку назвала себя главной музой будущего чемпионата мира.

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Чемпионат мира-2026 состоится с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые пройдет с участием 48 сборных.

Кэролай Чавес — бразильская телеведущая, модель и блогер. Она известна участием в спортивных телепроектах и активностью в социальных сетях, где регулярно публикует контент, связанный с футболом и крупными международными турнирами.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони готов предоставить Лионелю Месси полную свободу в определении собственной роли на чемпионате мира 2026 года. Наставник действующих чемпионов мира отметил, что решение о количестве матчей на турнире капитан будет принимать самостоятельно.

Также Новини.LIVE писал, что один из лидеров сборной Ирана не попал в заявку на чемпионат мира из-за напряженных отношений с властями страны. По данным источников, футболиста отстранили от команды из-за его позиции и отсутствия поддержки правительственной политики.