Бразильська телеведуча вкрила тіло легендарними наліпками Panini

Керолай Чавес. Фото: instagram.com/kerolaychavesbr

Бразильська телеведуча та модель Керолай Чавес незвично підготувалася до старту чемпіонату світу-2026. Для створення ефектного образу вона використала сотні футбольних наліпок Panini із зображеннями відомих гравців.

Про перфоманс Чавес повідомив портал Новини.LIVE.

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Чавес розповіла, що відмовилася від традиційного вбрання у футбольному стилі та вирішила придумати щось більш оригінальне. Для реалізації задуму знадобилося близько семи годин роботи.

На тіло моделі наклеїли стікери із зображеннями найвідоміших футболістів сучасності. Серед них були Ліонель Мессі, Кріштіану Роналду, Вінісіус Жуніор та багато інших зірок світового футболу.

За словами телеведучої, загалом для образу використали наліпки із приблизно тисячею різних гравців. Після завершення експерименту вона жартома назвала себе головною музою майбутнього чемпіонату світу.

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Чемпіонат світу-2026 відбудеться з 11 червня по 19 липня у США, Канаді та Мексиці. Турнір уперше пройде за участю 48 збірних.

Керолай Чавес — бразильська телеведуча, модель та блогерка. Вона відома участю у спортивних телепроєктах та активністю в соціальних мережах, де регулярно публікує контент, пов'язаний із футболом та великими міжнародними турнірами.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні готовий надати Ліонелю Мессі повну свободу у визначенні власної ролі на чемпіонаті світу 2026 року. Наставник чинних чемпіонів світу наголосив, що рішення щодо кількості матчів на турнірі капітан ухвалюватиме самостійно.

Також Новини.LIVE писав, що один із лідерів збірної Ірану не потрапив до заявки на чемпіонат світу через напружені стосунки з владою країни. За даними джерел, футболіста відсторонили від команди через його позицію та відсутність підтримки урядової політики.