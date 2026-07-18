Дешам кардинально изменит состав сборной Франции на матч с Англией

Дидье Дешам. Фото: Reuters. Коллаж: Новости.LIVE

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам намерен провести масштабную ротацию перед матчем за третье место на чемпионате мира-2026. Соперником "гальских петухов" в этой игре станет Англия.

Несмотря на изменения в составе, Дешам сохранит костяк команды, сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Équipe.

Тренировка сборной Франции. Фото: Reuters

Кто может выйти в стартовом составе

После поражения от Испании в полуфинале французская команда постарается завершить турнир на мажорной ноте. Как сообщают источники, во время последней тренировки Дешам отрабатывал состав с несколькими существенными изменениями.

Ожидается, что с первых минут на поле выйдут Майк Меньян, Тео Эрнандес, Адриен Рабьо, Майкл Олисе, Дезире Дуэ и Килиан Мбаппе, которые уже играли в стартовом составе в начале турнира.

В то же время впервые на чемпионате мира в основном составе могут появиться Мало Густо, Ибрахима Конате, Уоррен Заир-Эмери и Райан Шерки. Из-за отсутствия Уильяма Салибы и Бриса Самбы тренерский штаб вынужден внести коррективы в оборонительную линию.

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По информации источника, Лукас Эрнандес и Н'Голо Канте, которые до сих пор не выходили на поле на нынешнем чемпионате мира, скорее всего, снова останутся на скамейке запасных.

Источники ожидают следующий стартовый состав Франции: Меньян — Густо, Конате, Лакруа, Тео Эрнандес — Заир-Эмери, Рабьо — Шерки, Олисе, Дуэ — Мбаппе.

Матч за третье место между сборными Франции и Англии состоится 19 июля в американском Майами. Начало — в 00:00 по киевскому времени.

Отметим, что для Дидье Дешама эта встреча станет последней на посту главного тренера сборной Франции.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Дешам изменил график подготовки команды перед матчем с Англией за третье место чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что сборные Испании и Аргентины определят победителя турнира.