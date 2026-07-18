Дешам кардинально змінить склад Франції на матч з Англією

Дідьє Дешам. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам має намір провести масштабну ротацію перед матчем за третє місце чемпіонату світу-2026. Суперником "гальських півнів" у цій грі стане Англія.

Попри зміни у складі, Дешам збереже кістяк команди, повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на L'Équipe.

Тренування збірної Франції. Фото: Reuters

Хто може вийти у стартовому складі

Після поразки від Іспанії у півфіналі французька команда спробує завершити турнір на мажорній ноті. Як повідомляють джерела, під час останнього тренування Дешам награвав склад із кількома суттєвими змінами.

Очікується, що з перших хвилин на поле вийдуть Майк Меньян, Тео Ернандес, Адрієн Рабьо, Майкл Олісе, Дезіре Дуе та Кіліан Мбаппе, які вже грали у стартовому складі на початку турніру.

Водночас уперше на чемпіонаті світу в основному складі можуть з'явитися Мало Густо, Ібраїма Конате, Воррен Заїр-Емері та Раян Шеркі. Через відсутність Вільяма Саліби та Бріса Самби тренерський штаб змушений внести корективи до оборонної лінії.

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За інформацією джерела, Лукас Ернандес і Н'Голо Канте, які досі не зіграли на нинішньому чемпіонаті світу, найімовірніше, знову залишаться в запасі.

Джерела очікують такий стартовий склад Франції: Меньян — Густо, Конате, Лакруа, Тео Ернандес — Заїр-Емері, Рабьо — Шеркі, Олісе, Дуе — Мбаппе.

Матч за третє місце між збірними Франції та Англії відбудеться 19 липня в американському Маямі. Початок — о 00:00 за київським часом.

Зазначимо, що для Дідьє Дешама ця зустріч стане останньою на посаді головного тренера збірної Франції.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Дешам змінив графік підготовки команди перед матчем з Англією за третє місце чемпіонату світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що збірні Іспанії та Аргентини визначать переможця турніру.