Гави расплакался после попадания в заявку Испании на ЧМ-2026

Гави в составе каталонской "Барселоны". Фото: Reuters

Полузащитник "Барселоны" Гави эмоционально отреагировал на попадание в заявку сборной Испании на чемпионат мира-2026. Футболист не смог сдержать слез после объявления заявки сборной.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на реакцию игрока в соцсетях.

Гави эмоционально отреагировал на вызов в сборную

Главный тренер сборной Испании Луис Де Ла Фуэнте объявил окончательный список из 26 футболистов на чемпионат мира-2026. Когда Гави услышал свою фамилию во время объявления состава и он не смог сдержать слез.

Видео с реакцией полузащитника опубликовал в соцсетях его партнер по "Барселоне" Ламин Ямаль, который также попал в заявку на турнир в США, Канаде и Мексике.

Для 21-летнего футболиста этот вызов стал особенным после тяжелого возвращения после серьезной травмы. В ноябре 2023 года Гави получил разрыв крестообразных связок колена в матче за сборную Испании. Из-за операции и длительного восстановления он пропустил почти год.

После возвращения на поле полузащитник постепенно набирал форму в составе "Барселоны", но в сборной получал мало игрового времени. С 2023 года он провел лишь одну минуту в матче Лиги наций против Франции, который завершился победой испанцев со счетом 5:4.

Гави считается одним из ключевых футболистов нового поколения сборной Испании. Несмотря на молодой возраст, он уже успел стать важным игроком "Барселоны".

На групповом этапе чемпионата мира-2026 сборная Испании сыграет против Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая.

