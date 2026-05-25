Гаві розплакався після потрапляння у заявку Іспанії на ЧС-2026

Гаві плакав, коли дізнався про виклик в збірну Іспанії на ЧС-2026

Дата публікації: 25 травня 2026 22:54
Гаві в складі каталонської "Барселони". Фото: Reuters

Півзахисник "Барселони" Гаві емоційно відреагував на потрапляння до заявки збірної Іспанії на чемпіонат світу-2026. Футболіст не зміг стримати сліз після оголошення заявки збірної.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на реакцію гравця в соцмережах.

Гаві емоційно відреагував на виклик до збірної

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де Ла Фуенте оголосив остаточний список із 26 футболістів на чемпіонат світу-2026. Коли Гаві почув своє прізвище під час оголошення складу, він не зміг стримати сліз.

Відео з реакцією півзахисника опублікував у соцмережах його партнер по "Барселоні" Ламін Ямаль, який також потрапив до заявки на турнір у США, Канаді та Мексиці.

Для 21-річного футболіста цей виклик став особливим після важкого повернення після серйозної травми. У листопаді 2023 року Гаві зазнав розриву хрестоподібних зв’язок коліна в матчі за збірну Іспанії. Через операцію та тривале відновлення він пропустив майже рік.

Читайте також:

Після повернення на поле півзахисник поступово набирав форму у складі "Барселони", але у збірній отримував мало ігрового часу. З 2023 року він провів лише одну хвилину у матчі Ліги націй проти Франції, який завершився перемогою іспанців із рахунком 5:4.

Гаві вважається одним із ключових футболістів нового покоління збірної Іспанії. Попри молодий вік, він уже встиг стати важливим гравцем "Барселони".

На груповому етапі чемпіонату світу-2026 збірна Іспанії зіграє проти Кабо-Верде, Саудівської Аравії та Уругваю.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Ліонель Мессі отримав травму напередодні старту чемпіонату світу-2026.

Крім того, Новини.LIVE писав, що збірна ДР Конго все ж виступить на мундіалі, незважаючи на спалах Еболи в країні.

Збірна Іспанії з футболу Гаві ЧС-2026 з футболу
Ігор Терзій - Редактор
Автор:
Ігор Терзій
