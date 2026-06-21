Германия вырвала победу у Кот-д'Ивуара и вышла в плей-офф ЧМ-2026

Матч «Германия» — «Кот-д'Ивуар». Фото: Reuters

Сборная Германии досрочно обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира-2026. В матче второго тура группы Е команда Юлиана Нагельсманна одержала волевую победу над Кот-д'Ивуаром со счетом 2:1.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Ивуарийцы шокировали фаворита

Немцы активно начали матч и на стартовых минутах создали несколько опасных моментов у ворот Яи Фофаны. Лучший шанс открыть счёт был у Кая Гаверца, но вратарь африканской сборной спас свою команду после удара головой.

Постепенно Кот-д'Ивуар выровнял игру и начал чаще угрожать воротам Мануэля Нойера. На 30-й минуте это принесло результат. После быстрой атаки мяч отскочил к Франку Кессье, который точным ударом открыл счёт в матче.

До перерыва Германия владела территориальным преимуществом, однако ивуарийцы грамотно действовали в обороне и сохранили минимальное преимущество в счёте.

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Ундав стал героем матча

Во втором тайме Нагельсманн произвёл серию замен, которые существенно повлияли на ход игры. Одним из джокеров стал Дениз Ундав, вышедший на поле после перерыва.

Именно нападающий "Штутгарта" на 68-й минуте сравнял счёт, замкнув передачу Амири с правого фланга. После этого немцы полностью завладели инициативой и всё чаще заставляли соперников обороняться большими силами.

Казалось, что встреча завершится вничью, но в компенсированное время Германия вырвала победу. На четвёртой добавленной минуте Нмеча выполнил разрезную передачу в штрафную площадку, а Ундав вторым касанием отправил мяч в сетку ворот и оформил дубль.

Германия — Кот-д’Ивуар — 2:1

Голы: Ундав, 68, 90+4 — Кессье, 30.

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