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Главная ЧМ-2026 Япония разгромила Тунис, которому пора паковать чемоданы и ехать домой

Япония разгромила Тунис, которому пора паковать чемоданы и ехать домой

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Дата публикации 21 июня 2026 09:24
Япония разгромила Тунис и вышла в плей-офф ЧМ-2026
Матч Тунис — Япония. Фото: Reuters

Сборная Японии одержала убедительную победу во втором туре чемпионата мира-2026. Японцы не оставили шансов Тунису, победив со счетом 4:0.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Японцы быстро захватили инициативу

После упорной ничьей с Нидерландами японская команда уверенно начала встречу и уже на четвертой минуте открыла счет. Каору Накамура прорвался по левому флангу и выполнил прострел в штрафную площадь, где Даичи Камада опередил защитников и отправил мяч в сетку ворот.

Тунисцы пытались ответить, но создавали опасные моменты лишь эпизодически. Зато японцы продолжали контролировать игру и регулярно угрожали воротам Аймена Дамена.

На 31-й минуте преимущество японцев стало ещё более весомым. Аясе Уэда получил передачу вблизи штрафной площадки, сместился вправо и точным ударом в дальний угол удвоил счет.

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До перерыва Япония полностью контролировала ход встречи и практически не позволяла сопернику создавать острые моменты.

Уэда оформил дубль

После перерыва картина на поле не изменилась. Тунисцы больше владели мячом, но не находили путей к воротам Дзиона Сузуки.

Япония же сделала ставку на быстрые атаки. На 69-й минуте Уэда точной передачей вывел Дзюню Ито на ударную позицию, а тот спокойно переиграл вратаря и забил третий гол.

Окончательно вопрос о победителе был решён за семь минут до окончания основного времени. Уэда удачно замкнул подачу с фланга головой и оформил дубль, доведя счёт до разгромного.

После двух туров Япония набрала четыре очка и существенно улучшила свои шансы на выход в плей-офф. Тунис потерпел второе поражение подряд почти потеряли шансы на выход в плей-офф.

Напомним, ранее портал Новости.LIVE опубликовал подборку самых ярких болельщиц чемпионата мира-2026, которые привлекли внимание болельщиков не меньше, чем некоторые матчи турнира.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Германии одержала непростую победу над Кот-д'Ивуаром в матче группового этапа чемпионата мира.

Тунис ЧМ-2026 по футболу Сборная Японии по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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