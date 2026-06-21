Японія розгромила Туніс та зіграє в плейоф ЧС-2026

Матч Туніс — Японія. Фото: Reuters

Збірна Японії здобула переконливу перемогу в другому турі чемпіонату світу-2026. Японці не залишили шансів Тунісу, перемігши з рахунком 4:0.

Про результат матчу повідомив портал Новини.LIVE.

Японці швидко захопили перевагу

Після бойової нічиєї з Нідерландами японська команда впевнено розпочала зустріч і вже на четвертій хвилині відкрила рахунок. Каору Накамура прорвався лівим флангом та виконав простріл у воротарський майданчик, де Даїчі Камада випередив захисників і відправив м'яч у сітку воріт.

Тунісці намагалися відповісти, але створювали небезпечні моменти лише епізодично. Натомість японці продовжували контролювати гру та регулярно загрожували воротам Аймена Дамена.

На 31-й хвилині перевага японців стала ще вагомішою. Аясе Уеда отримав передачу поблизу штрафного майданчика, змістився праворуч і точним ударом у дальній кут подвоїв рахунок.

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До перерви Японія повністю контролювала перебіг зустрічі та практично не дозволяла супернику створювати гострі моменти.

Уеда оформив дубль

Після перерви картина на полі не змінилася. Тунісці більше володіли м'ячем, але не знаходили шляхів до воріт Дзіона Судзукі.

Японія ж зробила ставку на швидкі атаки. На 69-й хвилині Уеда тонкою передачею вивів Дзюню Іто на ударну позицію, а той спокійно переграв воротаря та забив третій м'яч.

Остаточно питання про переможця було знято за сім хвилин до завершення основного часу. Уеда вдало замкнув подачу з флангу головою та оформив дубль, довівши рахунок до розгромного.

Після двох турів Японія набрала чотири очки та суттєво покращила свої шанси на вихід до плейоф. Туніс зазнав другої поразки поспіль і майже втратили шанси на вихід до плейоф.

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