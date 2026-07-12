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Главная ЧМ-2026 Игроки мадридского Реала установили рекорд чемпионатов мира

Игроки мадридского Реала установили рекорд чемпионатов мира

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Дата публикации 12 июля 2026 06:30
Беллингем помог «Реалу» установить исторический рекорд на ЧМ-2026
Винисиус Жуниор, Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем помог мадридскому "Реалу" установить историческое достижение на чемпионате мира-2026. Его гол в четвертьфинале против Норвегии стал рекордным для футболистов одного клуба на мировых первенствах.

О рекорде "Реала" сообщил портал Новини.LIVE.

Джуд Беллингем
Джуд Беллингем. Фото: Reuters

Беллингем установил рекорд вместе с игроками "Реала"

Дубль Джуда Беллингема принес Англии победу над Норвегией со счетом 2:1 после дополнительного времени и путевку в полуфинал чемпионата мира.

Второй мяч англичанина стал уже 19-м голом, забитым на ЧМ-2026 футболистами мадридского "Реала". Ни один клуб ранее не демонстрировал такую результативность на одном чемпионате мира.

Для Беллингема этот гол стал шестым на нынешнем чемпионате мира. Лидером бомбардирской гонки остается его одноклубник Килиан Мбаппе, который уже забил восемь мячей в составе сборной Франции.

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Таким образом, именно футболисты "Реала" являются самыми результативными игроками турнира и обеспечили мадридскому клубу исторический рекорд по количеству голов на одном чемпионате мира.

Также четыре гола на турнире забил вингер "Реала" Винисиус Жуниор.

В полуфинале сборная Англии сыграет с победителем пары Аргентина — Швейцария. В другом полуфинале встретятся сборные Испании и Франции.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Гарри Кейн вписал свое имя в историю английского футбола, побив рекорд Уэйна Руни во время матча с Норвегией.

Также Новини.LIVE писал о резонансных обвинениях в адрес ФИФА и сборной Аргентины, которые вызвали новую волну дискуссий вокруг честности судейства на чемпионате мира-2026.

Килиан Мбаппе Реал Мадрид Джуд Беллингем
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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