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Головна ЧС-2026 Гравці мадридського Реалу встановили рекорд чемпінатів свіу

Гравці мадридського Реалу встановили рекорд чемпінатів свіу

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Дата публікації: 12 липня 2026 06:30
Беллінгем допоміг Реалу встановити історичний рекорд на ЧС-2026
Вінісіус Жуніор, Кіліан Мбаппе та Джуд Беллінгем. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем допоміг мадридському "Реалу" встановити історичне досягнення на чемпіонаті світу-2026. Його гол у чвертьфіналі проти Норвегії став рекордним для футболістів одного клубу на світових першостях.

Про рекорд "Реалу" повідомив портал Новини.LIVE.

Джуд Беллингем
Джуд Беллінгем. Фото: Reuters

Беллінгем встановив рекорд разом із гравцями "Реалу"

Дубль Джуда Беллінгема приніс Англії перемогу над Норвегією з рахунком 2:1 після додаткового часу та путівку до півфіналу чемпіонату світу.

Другий м'яч англійця став уже 19-м голом, який на ЧС-2026 забили футболісти мадридського "Реала". Жоден клуб раніше не мав такої результативності на одному чемпіонаті світу.

Для Беллінгема цей гол став шостим на нинішньому чемпіонаті світу. Лідером бомбардирських перегонів залишається його одноклубник Кіліан Мбаппе, який уже забив вісім м'ячів у складі збірної Франції.

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Таким чином, саме футболісти "Реала" є найрезультативнішими гравцями турніру та забезпечили мадридському клубу історичний рекорд за кількістю голів на одному чемпіонаті світу.

Також чотири м'ячі на турнірі забив вінгер "Реала" Вінісіус Жуніор.

У півфіналі збірна Англії зіграє з переможцем пари Аргентина — Швейцарія. В іншому півфіналі зустрінуться збірні Іспанії та Франції.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Гаррі Кейн вписав своє ім'я в історію англійського футболу, побивши рекорд Вейна Руні під час поєдинку з Норвегією.

Також Новини.LIVE писав про резонансні звинувачення на адресу ФІФА та збірної Аргентини, які викликали нову хвилю дискусій навколо чесності суддівства на чемпіонаті світу-2026.

Кіліан Мбаппе Реал Мадрид Джуд Беллінгем
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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