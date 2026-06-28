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Главная ЧМ-2026 Кейн побил рекорд Роналду по количеству голов за один сезон, но до Месси еще далеко

Кейн побил рекорд Роналду по количеству голов за один сезон, но до Месси еще далеко

28 июня 2026 17:59
Харри Кейн. Фото: Reuters
Андрей Гончар
Редактор

Нападающий сборной Англии и мюнхенской "Баварии" Харри Кейн установил новый личный рекорд среди действующих футболистов. Гол в матче чемпионата мира-2026 против Панамы позволил англичанину превзойти личный рекорд Криштиану Роналду по количеству забитых мячей за один сезон.

О новом достижении Кейна сообщил портал Новини.LIVE.

Матч третьего тура группового этапа против Панамы завершился победой англичан со счетом 2:0. Кейн отличился на 67-й минуте, забив второй гол своей команды.

Харри Кейн и Томас Тухель. Фото: Reuters

Кейн опередил Роналду

Этот гол стал для нападающего 70-м в сезоне 2025/2026 с учетом выступлений за клуб и национальную сборную. Таким образом, англичанин побил личный рекорд Роналду, который в сезоне 2011/2012 забил 69 мячей за мадридский "Реал" и сборную Португалии.

В то же время абсолютный рекорд принадлежит Лионелю Месси. В сезоне 2011/2012 аргентинец забил 82 гола за «Барселону» и национальную сборную.

На чемпионате мира-2026 Кейн остается одним из лидеров сборной Англии. Его команда завершила групповой этап на первом месте в группе L и вышла в плей-офф, где продолжит борьбу за титул.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал об итогах заключительного дня группового этапа чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что после финальных матчей группового этапа стали известны все участники и пары 1/16 финала чемпионата мира.