Холанн назвал команду, за которую будет болеть после вылета из ЧМ-2026

Эрлинг Холанн. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанн после вылета своей команды из чемпионата мира-2026 неожиданно поддержал Англию. Форвард признался, что хочет видеть англичан среди победителей турнира.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.

Эрлинг Холанн. Фото: Reuters

Холанн объяснил свои симпатии к Англии

В четвертьфинале чемпионата мира Норвегия уступила Англии со счетом 1:2 в дополнительное время и завершила выступление на турнире. Несмотря на болезненное поражение, Холанн пожелал успеха именно команде Томаса Тухеля.

Норвежский нападающий объяснил это тем, что родился в английском Лидсе и с детства испытывал особое отношение к сборной Англии.

"Конечно, хочу, чтобы Англия добилась успеха. Думаю, в детстве я получил футболку сборной Англии раньше, чем футболку Норвегии. Желаю, чтобы Англия добилась успеха, потому что это замечательная страна, да и футболка у нее красивая", — сказал Холанн.

Англия сыграет с Аргентиной за выход в финал

Победа над Норвегией позволила англичанам выйти в полуфинал чемпионата мира-2026. Следующим соперником команды Тухеля станет действующий чемпион мира — сборная Аргентины.

Полуфинальный матч между Англией и Аргентиной состоится 15 июля. В другом полуфинале за путевку в решающий поединок турнира сыграют сборные Франции и Испании.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что матч Англии и Норвегии на чемпионате мира-2026 оказался в центре громкого судейского скандала после гола Джуда Беллингема.

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