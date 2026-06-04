Ман Сити первый: стали известны Топ-10 клубов по представительству на ЧМ-2026

Игроки "Манчестер Сити". Фото: Reuters

Английский "Манчестер Сити" стал клубом с наибольшим представительством на чемпионате мира-2026. В составы национальных сборных, которые выступят на мундиале, вошли сразу 19 футболистов команды Хосепа Гвардиолы.

Об этом сообщило издание L'Équipe, передает портал Новини.LIVE.

Игроки "Баварии" имеют второе представительство на ЧМ-2026. Фото: Reuters

"Манчестер Сити" имеет наибольшее представительство на ЧМ-2026

По количеству делегированных игроков английский клуб опередил всех конкурентов. Второе место в рейтинге заняла "Бавария", которая отправит на турнир 18 футболистов.

В первую пятерку вошли "Арсенал" и "ПСЖ" — по 16 игроков, а также "Барселона", которую на чемпионате мира будут представлять 14 футболистов.

По 13 игроков на турнир делегировали "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас". Далее расположился мадридский "Атлетико" с 12 футболистами.

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Еще пять клубов имеют по 11 представителей на мундиале: "Аль-Хиляль", "Аль-Наср", дортмундская "Боруссия", "Галатасарай" и "Ливерпуль".

В группу клубов с десятью представителями на чемпионат мира попали "Милан", ПСВ, "Реал" и пражская "Славия".

Всего на чемпионат мира-2026 вызвано 1248 футболистов из 48 национальных сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

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