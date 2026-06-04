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Главная ЧМ-2026 Ман Сити первый: стали известны Топ-10 клубов по представительству на ЧМ

Ман Сити первый: стали известны Топ-10 клубов по представительству на ЧМ

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Дата публикации 4 июня 2026 10:33
Ман Сити первый: стали известны Топ-10 клубов по представительству на ЧМ-2026
Игроки "Манчестер Сити". Фото: Reuters

Английский "Манчестер Сити" стал клубом с наибольшим представительством на чемпионате мира-2026. В составы национальных сборных, которые выступят на мундиале, вошли сразу 19 футболистов команды Хосепа Гвардиолы.

Об этом сообщило издание L'Équipe, передает портал Новини.LIVE.

Игроки Баварии
Игроки "Баварии" имеют второе представительство на ЧМ-2026. Фото: Reuters

"Манчестер Сити" имеет наибольшее представительство на ЧМ-2026

По количеству делегированных игроков английский клуб опередил всех конкурентов. Второе место в рейтинге заняла "Бавария", которая отправит на турнир 18 футболистов.

В первую пятерку вошли "Арсенал" и "ПСЖ" — по 16 игроков, а также "Барселона", которую на чемпионате мира будут представлять 14 футболистов.

По 13 игроков на турнир делегировали "Манчестер Юнайтед" и "Кристал Пэлас". Далее расположился мадридский "Атлетико" с 12 футболистами.

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Еще пять клубов имеют по 11 представителей на мундиале: "Аль-Хиляль", "Аль-Наср", дортмундская "Боруссия", "Галатасарай" и "Ливерпуль".

В группу клубов с десятью представителями на чемпионат мира попали "Милан", ПСВ, "Реал" и пражская "Славия".

Всего на чемпионат мира-2026 вызвано 1248 футболистов из 48 национальных сборных. Турнир пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о возможном отъезде Дениса Попова в Италию после многих лет выступлений за киевское "Динамо". Украинского центрбека рассматривают как потенциальное усиление для "Аталанты", которая готовится к новому сезону.

Также Новини.LIVE писал, что очередной прорыв Матвея Пономаренко сказался не только на его статистике, но и на трансферной оценке. После пересмотра стоимости специалисты Transfermarkt подняли цену форварда сразу на 100 процентов.

Манчестер Сити Бавария Арсенал
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
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