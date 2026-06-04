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Головна ЧС-2026 Ман Сіті перший: стали відомі Топ-10 клубів за представництвом на ЧС-2026

Ман Сіті перший: стали відомі Топ-10 клубів за представництвом на ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 10:33
Ман Сіті перший: стали відомі Топ-10 клубів за представництвом на ЧС-2026
Гравці "Манчестер Сіті". Фото: Reuters

Англійський "Манчестер Сіті" став клубом із найбільшим представництвом на чемпіонаті світу-2026. До складів національних збірних, які виступлять на мундіалі, увійшли одразу 19 футболістів команди Хосепа Гвардіоли.

Про це повідомило видання L'Équipe, передає портал Новини.LIVE.

Игроки Баварии
Гравці "Баварії" мають друге представництво на ЧС-2026. Фото: Reuters

"Манчестер Сіті" має найбільше представництво на ЧС-2026

За кількістю делегованих гравців англійський клуб випередив усіх конкурентів. Друге місце в рейтингу посіла "Баварія", яка відправить на турнір 18 футболістів.

До першої п’ятірки увійшли "Арсенал" і "ПСЖ" — по 16 гравців, а також "Барселона", яку на чемпіонаті світу представлятимуть 14 футболістів.

По 13 гравців на турнір делегували "Манчестер Юнайтед" і "Крістал Пелас". Далі розташувався мадридський "Атлетіко" з 12 футболістами.

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Ще п’ять клубів мають по 11 представників на мундіалі: "Аль-Хіляль", "Аль-Наср", дортмундська "Боруссія", "Галатасарай" та "Ліверпуль".

До групи клубів із десятьма представниками на чемпіонат світу потрапили "Мілан", ПСВ, "Реал" і празька "Славія".

Загалом на чемпіонат світу-2026 викликано 1248 футболістів із 48 національних збірних. Турнір пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про можливий від'їзд Дениса Попова до Італії після багатьох років виступів за київське "Динамо". Українського центрбека розглядають як потенційне підсилення для "Аталанти", яка готується до нового сезону.

Також Новини.LIVE писав, що черговий прорив Матвія Пономаренка позначився не лише на його статистиці, а й на трансферній оцінці. Після перегляду вартості фахівці Transfermarkt підняли ціну форварда одразу на 100 відсотків.

Манчестер Сіті Баварія Арсенал
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
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