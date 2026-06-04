Ман Сіті перший: стали відомі Топ-10 клубів за представництвом на ЧС-2026

Гравці "Манчестер Сіті". Фото: Reuters

Англійський "Манчестер Сіті" став клубом із найбільшим представництвом на чемпіонаті світу-2026. До складів національних збірних, які виступлять на мундіалі, увійшли одразу 19 футболістів команди Хосепа Гвардіоли.

Про це повідомило видання L'Équipe, передає портал Новини.LIVE.

Гравці "Баварії" мають друге представництво на ЧС-2026. Фото: Reuters

"Манчестер Сіті" має найбільше представництво на ЧС-2026

За кількістю делегованих гравців англійський клуб випередив усіх конкурентів. Друге місце в рейтингу посіла "Баварія", яка відправить на турнір 18 футболістів.

До першої п’ятірки увійшли "Арсенал" і "ПСЖ" — по 16 гравців, а також "Барселона", яку на чемпіонаті світу представлятимуть 14 футболістів.

По 13 гравців на турнір делегували "Манчестер Юнайтед" і "Крістал Пелас". Далі розташувався мадридський "Атлетіко" з 12 футболістами.

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Ще п’ять клубів мають по 11 представників на мундіалі: "Аль-Хіляль", "Аль-Наср", дортмундська "Боруссія", "Галатасарай" та "Ліверпуль".

До групи клубів із десятьма представниками на чемпіонат світу потрапили "Мілан", ПСВ, "Реал" і празька "Славія".

Загалом на чемпіонат світу-2026 викликано 1248 футболістів із 48 національних збірних. Турнір пройде у США, Канаді та Мексиці з 11 червня по 19 липня.

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