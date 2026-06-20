Матч Германии, Нидерланды против Швеции: расписание 10-го дня ЧМ-2026

Мануэль Нойер и немецкие болельщики на ЧМ-2026. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

На чемпионате мира-2026 продолжается второй тур группового этапа. В 10-й игровой день болельщиков ждут четыре матча в группах E и F, в которых могут определиться первые команды, близкие к выходу в плей-офф.

О расписании матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман. Фото: Reuters

Германия и Кот-д'Ивуар разыграют первое место

Центральным матчем дня в группе E станет противостояние Германии и Кот-д'Ивуара. Обе команды стартовали с побед и имеют по три очка.

Немцы в первом туре разгромили Кюрасао со счетом 7:1 и стали самой результативной командой турнира. Кот-д'Ивуар, в свою очередь, благодаря минимальной победе над Эквадором также сохраняет отличные шансы на выход в следующий раунд.

Для Эквадора и Кюрасао очный матч будет иметь особое значение. Поражение может практически лишить любую из команд шансов на плей-офф, поэтому соперники будут вынуждены играть на победу.

Нидерланды не имеют права на ошибку

Не менее интересная ситуация сложилась в группе F. Швеция после разгрома Туниса со счётом 5:1 неожиданно единолично возглавила квартет.

В свою очередь, Нидерланды упустили победу над Японией, пропустив в конце матча и сыграв вничью 2:2. Теперь команде Рональда Кумана необходимо набрать три очка в матче со шведами, чтобы не усложнять себе турнирное положение перед заключительным туром.

Во втором матче группы Япония постарается закрепить успешный старт турнира в игре против Туниса. Азиатская команда уже отобрала очки у Нидерландов, тогда как тунисцы после поражения от Швеции оказались в сложном положении и нуждаются в положительном результате.

Матч Нидерланды — Швеция откроет программу дня 20 июня в 20:00. После него Германия в 23:00 сыграет с Кот-д'Ивуаром, а ночью и утром состоятся встречи Эквадор — Кюрасао (3:00) и Тунис — Япония (7:00).

Напомним, Новини.LIVE ранее сообщали об успешном выступлении сборной США, которая без особых проблем одолела Австралию и обеспечила себе выход в следующий раунд чемпионата мира.

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