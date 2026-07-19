Мбаппе эмоционально отреагировал на поражение Франции в последнем матче под руководством Дешама

Килиан Мбаппе обнял Дидье Дешама после матча. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе эмоционально прокомментировал поражение от Англии в матче за третье место чемпионата мира-2026. Нападающий заявил, что команда разочаровала главного тренера Дидье Дешама, для которого эта встреча стала последней во главе национальной сборной.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Дидье Дешам попрощался с игроками. Фото: Reuters

Мбаппе сожалеет о последнем матче Дешама

Французская команда проиграла Англии со счетом 4:6, а два гола за "галльских петухов" забил Мбаппе.

После финального свистка Мбаппе не скрывал разочарования результатом, сказав, что ему стыдно и жаль тренера.

"В итоге мы не победили, и это стыдно. Жаль тренера. Мы хотели сделать для него что-то хорошее. Первый тайм создает впечатление, что мы его подвели — мы совсем не хотели, чтобы он так себя чувствовал. Но этот матч не запятнает наследие Дидье Дешама", — сказал Мбаппе.

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Несмотря на поражение, Мбаппе довел количество забитых мячей на турнире до 10, что на два больше, чем у Лионеля Месси из Аргентины. Также он обогнал аргентинца по общему количеству голов в истории чемпионатов мира — 22 против 21.

Матч против Англии стал последним для Дешама на посту главного тренера сборной Франции. Он возглавлял команду в течение 14 лет, за это время привел ее к победе на чемпионате мира 2018 года, а также к финалам Евро-2016 и ЧМ-2022.

На ЧМ-2026 Франция впервые с чемпионата мира 2014 года завершила мундиаль без медалей.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Англии уже после первого тайма вела у Франции, забив четыре мяча.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Испании была вынуждена отменить предфинальную тренировку из-за неблагоприятных погодных условий накануне решающего матча чемпионата мира.