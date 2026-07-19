Мбаппе емоційно відреагував на поразку Франції в останньому матчі Дешама

Кіліан Мбаппе обняв Дідьє Дешама після матчу. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе емоційно прокоментував поразку від Англії у матчі за третє місце чемпіонату світу-2026. Форвард заявив, що команда розчарувала головного тренера Дідьє Дешама, для якого ця зустріч стала останньою на чолі національної збірної.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Дідьє Дешам попрощався з гравцями. Фото: Reuters

Мбаппе шкодує через останній матч Дешама

Французька команда програла Англії з рахунком 4:6, а два м'ячі за "гальських півнів" забив Мбаппе.

Після фінального свистка Мбаппе не приховував розчарування результатом, сказавши, що йому соромно і прикро за тренера.

"У підсумку ми не перемогли, і це соромно. Прикро за тренера. Ми хотіли зробити для нього щось хороше. Перший тайм створює враження, що ми його підвели — ми зовсім не хотіли, щоб він так почувався. Але цей матч не заплямує спадщину Дідьє Дешама", — сказав Мбаппе.

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Попри поразку Мбаппе довів кількість забитих м'ячів на турнірі до 10, що на два більше, ніж у Ліонеля Мессі з Аргентини. Також він обійшов аргентинця за загальною кількістю голів в історії мундіалів — 22 проти 21.

Матч проти Англії став останнім для Дешама на посаді головного тренера збірної Франції. Він очолював команду протягом 14 років, за цей час привів її до перемоги на чемпіонаті світу 2018 року, а також до фіналів Євро-2016 і ЧС-2022.

На ЧС-2026 Франція вперше з чемпіонату світу 2014 року завершила мундіаль без медалей.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Англії вже після першого тайму вигравала у Франції, забивши чотири м'ячі.

Також Новини.LIVE писав, що збірна Іспанії була змушена скасувати передфінальне тренування через несприятливі погодні умови напередодні вирішального матчу мундіалю.