Месси назвал факторы победы над сборной Англии в полуфинале ЧМ-2026

Лионель Месси. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси поделился своими эмоциями после драматичной победы над Англией в полуфинале чемпионата мира-2026. Легендарный нападающий назвал выход в финал особым достижением и подчеркнул, что эта команда уже вошла в историю.

О словах Месси, который сделал две голевые передачи в матче против Англии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Ole.

Аргентина одержала волевую победу над Англией со счетом 2:1, забив два гола в заключительные минуты встречи.

Гарри Кейн и Лионель Месси. Фото: Reuters

Месси был очень рад после матча

После финального свистка Месси заявил, что каждый финал чемпионата мира уникален, а возможность снова сыграть в решающем матче мундиаля вызывает невероятные эмоции.

"Каждый финал особенный. Это финал чемпионата мира, и каждый из них уникален по-своему. Снова переживать такие эмоции — невероятно", — сказал Месси.

По словам капитана аргентинцев, нынешняя команда достигла невероятного результата, ведь во второй раз подряд вышла в финал чемпионата мира. Сам Месси также отметил личное достижение — участие в третьем финале чемпионата мира, что удавалось лишь единицам в истории мирового футбола.

Футболист подчеркнул, что перед игрой команда старалась воспринимать полуфинал как обычный матч, однако во время исполнения национального гимна все почувствовали особую атмосферу противостояния. В то же время аргентинцы сохраняли концентрацию и понимали, что для их болельщиков эта встреча имеет огромное значение.

Месси также подчеркнул, что никто в команде не хотел уступать Англии, а вся страна ждала именно победы. Поэтому выход в очередной финал стал счастливым днем для всех аргентинцев.

В финале чемпионата мира-2026, который состоится 19 июля, сборная Аргентины встретится с Испанией. Для команды Лионеля Скалони это будет шанс защитить титул чемпиона мира, завоеванный в 2022 году.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Испании уверенно обыграла Францию и стала соперником Аргентины.

Также Новини.LIVE писал, что после полуфинала чемпионата мира-2026 болельщики Испании неожиданно поблагодарили девушку Килиана Мбаппе.