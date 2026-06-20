На ЧМ-2026 футболиста удалили с поля за то, что он закрыл рот во время спора: это правило Винисуса

Матч Турция — Парагвай. Фото: Reuters

Парагвайский нападающий Мигель Альмирон стал одним из первых футболистов, к которым было применено новое дисциплинарное правило ФИФА на чемпионате мира-2026. Нападающий получил прямую красную карточку в матче против Турции (1:0) после стычки с соперником.

Об этом необычном случае сообщил портал Новини.LIVE.

Мюльдурум спорит с судьей. Фото: Reuters

Альмирон оставил команду в меньшинстве

Инцидент произошел в конце первого тайма матча между Парагваем и Турцией. Во время словесной перепалки с защитником турок Мертом Мюльдурумом Альмирон прикрыл рот рукой.

Судьи расценили этот жест как нарушение новых рекомендаций ФИФА и удалили футболиста с поля. Несмотря на игру в меньшинстве на протяжении всего второго тайма, сборная Парагвая сумела удержать победный счет 1:0 и заработать важные три очка.

Для Альмирона последствия оказались серьезными. Из-за дисквалификации он пропустит заключительный матч группового этапа против Австралии, который может определить судьбу путевки в плей-офф.

Читайте также:

Арбитр показал красную карточку Альмирону. Фото: Reuters

Что такое правило Винисиуса

Новое правило ФИФА появилось после резонансного эпизода с участием вингера мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

В феврале 2026 года во время матча между «Реалом» и «Бенфикой» в Лиге чемпионов бразилец обвинил аргентинского футболиста Джанлуку Престианни в оскорбительных высказываниях в свой адрес. Во время конфликта игрок португальского клуба прикрывал рот футболкой, из-за чего арбитры и дисциплинарные органы не смогли установить, что именно было сказано.

После этого инцидента ФИФА и IFAB внесли изменения в рекомендации для арбитров. Отныне футболист может быть наказан желтой или даже красной карточкой, если намеренно закрывает рот рукой, футболкой или рукавом во время конфронтации с соперником.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о программе десятого игрового дня чемпионата мира-2026. В рамках этого дня болельщики увидят матчи с участием Германии, Японии, Нидерландов и Швеции.

Также Новини.LIVE писали о девушке молодой звезды сборной Португалии, которая во время мундиаля неожиданно оказалась в центре внимания фанатов.