Надаль обратился к сборной Испании перед финалом ЧМ-2026

Рафаэль Надаль и игроки сборной Испании. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль обратился к сборной Испании накануне финала чемпионата мира-2026. Обладатель 22 титулов турниров Большого шлема пожелал национальной команде успеха в матче против Аргентины.

При этом Надаль вспомнил триумф на чемпионате мира 2010 года, сообщает портал Новини.LIVE.

Надаль вспомнил о победе в ЮАР

Бывшая первая ракетка мира рассказал, что футбол является одной из его самых больших страстей еще с детства. Он всегда с удовольствием играл в футбол, следил за матчами и болел за сборную Испании.

Теннисист также поделился воспоминаниями о финале чемпионата мира 2010 года в Южной Африке, когда испанцы впервые в своей истории стали чемпионами мира.

"Футбол — одна из моих самых больших страстей с детства. Я всегда с удовольствием играл в него, смотрел матчи и болел за нашу сборную. До сих пор помню эмоции, которые пережил в ЮАР во время финала 2010 года. Мы этого никогда не забудем!" — написал Надаль.

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Теннисист подчеркнул, что теперь у национальной команды есть шанс вновь пережить исторический момент в финале против действующих чемпионов мира.

Отметим, что родной дядя Рафаэля Надаля Мигель Анхель Надаль сыграл 60 матчей за сборную Испании.

Пожелания сборной Испании

Надаль отметил, что с большим уважением относится к сборной Аргентины, однако в решающем матче будет полностью поддерживать испанскую команду.

"Завтра у нас будет ещё одна возможность насладиться историческим матчем против Аргентины, которую я очень уважаю и которой восхищаюсь. Огромной удачи, команда! Вперед, Испания!" — обратился легендарный спортсмен.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что решающий матч чемпионата мира-2026 между Испанией и Аргентиной станет главным событием футбольного сезона.

Также Новини.LIVE писал, что после полуфинала с Англией Белый дом выступил с заявлением по поводу политического баннера, который продемонстрировали футболисты сборной Аргентины.