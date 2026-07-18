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Головна ЧС-2026 Надаль емоційно підтримав Іспанію перед фіналом ЧС-2026

Надаль емоційно підтримав Іспанію перед фіналом ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 17:40
Надаль звернувся до збірної Іспанії перед фіналом ЧС-2026
Рафаель Надаль та гравці збірної Іспанії. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль звернувся до збірної Іспанії напередодні фіналу чемпіонату світу-2026. Володар 22 титулів турнірів Grand Slam побажав національній команді успіху в матчі проти Аргентини.

При цьому Надаль пригадав тріумф на чемпіонаті світу 2010 року, повідомляє портал Новини.LIVE.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Надаль згадав перемогу в ПАР

Колишня перша ракетка світу розповів, що футбол є однією з його найбільших пристрастей ще з дитинства. Він завжди із задоволенням грав у футбол, стежив за матчами та підтримував збірну Іспанії.

Тенісист також поділився спогадами про фінал чемпіонату світу 2010 року в Південній Африці, коли іспанці вперше у своїй історії стали чемпіонами світу.

"Футбол — одна з моїх найбільших пристрастей із дитинства. Я завжди із задоволенням грав у нього, дивився матчі та підтримував нашу збірну. Досі пам'ятаю емоції, які пережив у ПАР під час фіналу 2010 року. Ми цього ніколи не забудемо!" — написав Надаль.

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Тенісист наголосив, що тепер національна команда має шанс знову пережити історичний момент у фіналі проти чинних чемпіонів світу.

Зазначимо, що рідний дядько Рафаеля Надаля Мігель Анхель Надаль зіграв 60 матчів за збірну Іспанії.

Побажання збірній Іспанії

Надаль зазначив, що з великою повагою ставиться до збірної Аргентини, однак у вирішальному матчі повністю підтримуватиме іспанську команду.

"Завтра у нас буде ще одна можливість насолодитися історичним матчем проти Аргентини, яку я дуже поважаю і якою захоплююся. Величезної удачі, командо! Вперед, Іспаніє!" — звернувся легендарний спортсмен.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що вирішальний матч чемпіонату світу-2026 між Іспанією та Аргентиною стане головною подією футбольного сезону.

Також Новини.LIVE писав, що після півфіналу з Англією Білий дім виступив із заявою щодо політичного банера, який продемонстрували футболісти збірної Аргентини.

Рафаель Надаль Збірна Іспанії з футболу ЧС-2026 з футболу
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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