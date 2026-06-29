Не хватило одного игрока, чтобы на групповом этапе ЧМ-2026 сыграла тысяча футболистов

Матчи ЧМ-2026. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Международная федерация футбола подвела итоги группового этапа чемпионата мира-2026. В матчах первого этапа турнира на поле вышли 999 футболистов из 48 национальных сборных.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на ФИФА.

Лионель Месси. Фото: Reuters

ФИФА обнародовала статистику группового этапа

По информации федерации, в 72 матчах группового этапа приняли участие 999 футболистов. Именно они представляли все 48 команд, которые стартовали на первом в истории чемпионате мира с таким количеством участников.

По завершении группового этапа борьбу за трофей продолжили 32 сборные, пробившиеся в 1/16 финала. Среди них: Аргентина, Франция, Англия, Бразилия, Испания, Португалия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Колумбия, Хорватия, Швейцария, Мексика, Япония, Канада, Австралия, Норвегия, Швеция, Австрия, Южно-Африканская Республика, Марокко, Кот-д'Ивуар, Эквадор, Парагвай, Босния и Герцеговина, ДР Конго, Кабо-Верде, Египет, Алжир, Сенегал, Гана и США.

Стадия плей-офф стартовала 28 июня. В первом матче на выбывание Канада обыграла Южно-Африканскую Республику и вышла в 1/8 финала.

Финальная часть чемпионата мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Решающий матч турнира запланирован на 19 июля на стадионе в Ист-Ратерфорде.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о главных событиях последнего дня группового этапа мундиаля.

Также Новини.LIVE писал, что чемпионат мира вступил в решающую фазу после определения всех пар 1/16 финала.