Неймару удалось повторить рекорд легендарного Пеле

Неймар. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Нападающий сборной Бразилии Неймар повторил уникальное достижение Пеле в матче 1/8 финала чемпионата мира-2026 против Норвегии. Несмотря на вылет своей команды из турнира, форвард вошел в элитный список бразильских футболистов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Opta.

Неймар попрощался с болельщиками. Фото: Reuters

Неймар забил на четвертом чемпионате мира

В матче против Норвегии Неймар вышел на поле после перерыва, а на 90+10-й минуте реализовал пенальти. Этот гол стал историческим для бразильца, хотя и не помог его команде избежать поражения со счетом 1:2.

Неймар стал лишь вторым футболистом в истории сборной Бразилии, которому удалось отличиться голами на четырёх разных чемпионатах мира. Он забивал на мундиалях 2014, 2018, 2022 и 2026 годов.

Первым бразильцем с таким достижением был легендарный Пеле, который забивал на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов.

По окончании матча Неймар также намекнул, что нынешний чемпионат мира мог стать для него последним в составе национальной команды. За сборную Бразилии нападающий провел 130 матчей, в которых забил 80 голов и отдал 59 результативных передач.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что ФИФА приостановила дисквалификацию одного из лидеров сборной США, благодаря чему он получил право сыграть в матче плей-офф чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что Криштиану Роналду признался, что нынешний чемпионат мира-2026 станет последним в его карьере.