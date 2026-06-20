Нидерланды разгромили обидчика Украины

Матч Нидерланды — Швеция. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Сборная Нидерландов одержала первую победу на чемпионате мира-2026 и сделала весомый шаг к плей-офф. В матче второго тура группы F команда Рональда Кумана уверенно победила сборную Швеции со счетом 5:1.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Нидерланды сняли все вопросы еще до перерыва

После ничьей с Японией в первом туре голландцы вышли на поле максимально настроенными на победу. Уже на пятой минуте счет открыл Брайан Бробби, замкнувший передачу Коди Гакпо с левого фланга.

Шведы пытались ответить и несколько раз угрожали воротам Барта Вербрюггена, но голкипер сборной Нидерландов действовал безошибочно. Особенно опасными были удары Виктора Дьокереша в конце первого тайма, однако они не достигли цели.

Зато команда Кумана воспользовалась своим шансом во второй раз. На 17-й минуте Дензел Думфрис выполнил точный прострел в штрафную площадку, а Бробби оформил дубль и удвоил преимущество своей команды.

Гакпо и Саммервилл добили соперника

Сразу после перерыва голландцы продолжили давить на соперника. Сначала Гакпо замкнул передачу Думфриса и сделал счет 3:0, а уже через восемь минут оформил дубль после результативной контратаки.

Шведам удалось сократить отставание на 59-й минуте. Александр Исаак выполнил длинную передачу со своей половины поля, а Энтони Эланга реализовал выход один на один с вратарем.

Впрочем, вернуть интригу скандинавы не смогли. Точку в матче поставил Крайенсио Саммервилл, который на 89-й минуте точным ударом из-за пределов штрафной установил окончательный счет — 5:1.

После двух туров Нидерланды набрали четыре очка и возглавили группу F. Для Швеции это поражение стало первым на турнире, а в активе команды осталось три очка.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о расписании десятого игрового дня чемпионата мира, в рамках которого болельщиков ждали матчи с участием топовых сборных.

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