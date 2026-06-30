Норвегия благодаря голу Холанна в конце матча вышла в 1/8 финала ЧМ

Матч Кот-д’Ивуар — Норвегия. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Сборная Норвегии стала очередным участником 1/8 финала чемпионата мира-2026. Команда Столе Сольбаккена в напряжённом матче обыграла Кот-д'Ивуар со счетом 2:1 и продолжила борьбу за трофей.

О результате матча сообщил портал Новини.LIVE.

Холанн сказал решающее слово

Первый тайм прошел в равной борьбе, хотя опасные моменты возникали у обоих ворот. Сборная Кот-д'Ивуара несколько раз была близка к успеху благодаря активности Николя Пепе и Яна Диоманде, однако счет открыли именно норвежцы.

На 39-й минуте Мартин Эдегор отдал пас Антонио Нусу, который сместился в штрафную площадку и красивым ударом отправил мяч в дальнюю девятку.

После перерыва африканская команда значительно прибавила и сумела восстановить равновесие. На 74-й минуте Амад Диалло обыграл нескольких соперников в штрафной площадке и точно пробил в дальний угол.

Впрочем, радость Кот-д'Ивуара длилась недолго. Уже на 86-й минуте Оскар Бобб организовал атаку по правому флангу, после чего Патрик Берг выполнил прострел вдоль ворот, а Эрлинг Холанн с близкого расстояния переправил мяч в сетку, забив победный гол.

В добавленное время у Кот-д'Ивуара был шанс перевести игру в дополнительное время, однако Орьян Нюланн парировал мощный удар Амада Диалло со штрафного.

Кот-д'Ивуар — Норвегия — 1:2

Голы: Диалло, 74 — Нуса, 39, Холанн, 86.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что легендарный Зинедин Зидан назвал футболистов, которых считает главной силой сборной Франции на чемпионате мира 2026 года.

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