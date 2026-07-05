Один из самых интересных дней ЧМ: Бразилия постарается сдержать Холанна, Англия против хозяев

Неймар, Эрлинг Холанн, Харри Кейн. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

В очередной игровой день состоятся два матча 1/8 финала чемпионата мира-2026. В их рамках сыграют хозяева турнира и две ведущие сборные.

О расписании матчей сообщил портал Новини.LIVE.

Сборная Англии по футболу. Фото: Reuters

Бразилия — Норвегия (23:00 по киевскому времени)

Бразилия выйдет на поле 5 июля в 23:00 по киевскому времени в матче против Норвегии. Южноамериканская сборная традиционно делает ставку на контроль мяча, короткие передачи и доминирование в центре поля. Команда стремится быстро возвращать мяч после потерь и навязывать сопернику высокий темп.

Норвегия подходит к матчу, делая акцент на организованную оборону и быстрые вертикальные атаки. Основная угроза — стремительные переходы и индивидуальная форма атакующих игроков, способных реализовать даже ограниченное количество моментов. Главной угрозой в составе скандинавов остается Эрлинг Холанн.

Англия — Мексика (03:00 по киевскому времени)

Второй матч состоится уже в ночь на 6 июля в 03:00 по киевскому времени, где Англия встретится с Мексикой. Англичане подходят к игре в статусе одного из главных фаворитов чемпионата мира.

Команда делает ставку на баланс между обороной и атакой, интенсивность в средней линии и быстрый переход в финальную треть поля. На острие атак у них будет действовать Харри Кейн.

Мексика же рассчитывает на скорость флангов, высокий прессинг и агрессивную игру без мяча.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о минимальной победе Франции над Парагваем, которую решил точный удар Мбаппе, а также об уверенном разгроме Канады сборной Марокко на стадии плей-офф чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что известный футболист вызвал скандал на чемпионате мира-2026 своими резонансными заявлениями, которые вызвали широкий резонанс в СМИ и среди болельщиков.