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Главная ЧМ-2026 Олисе побил "вечный" рекорд Пеле по количеству голевых передач

Олисе побил "вечный" рекорд Пеле по количеству голевых передач

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 09:47
Олисе превзошел Пеле и установил рекорд чемпионатов мира
Майкл Олисе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе вошел в историю чемпионатов мира по футболу. В матче за третье место ЧМ-2026 против Англии он отличился двумя голевыми передачами и установил новый рекорд чемпионатов мира.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Opta.

Майкл Олисе
Майкл Олисе. Фото: Reuters

Француз превзошел достижение Пеле

В матче за бронзовые медали Олисе отдал голевую передачу Килиану Мбаппе при первом голе французов, а также помог партнеру оформить дубль во втором тайме.

Благодаря этим двум результативным передачам 24-летний вингер довел общее количество ассистов на чемпионате мира-2026 до семи.

По данным источника, это стало новым рекордом финальных турниров чемпионатов мира.

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Предыдущее лучшее достижение принадлежало легендарному бразильцу Пеле, который на чемпионате мира 1970 года записал в свой актив шесть результативных передач.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в финале чемпионата мира-2026 встретятся сборные Испании и Аргентины, которые уверенно прошли весь путь к решающему поединку.

Также Новини.LIVE писал, что Александр Усик рассказал, за какую команду будет болеть в финале мундиаля, и объяснил свой выбор.

Сборная Франции по футболу Пеле Майкл Олисе
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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