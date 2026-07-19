Олисе превзошел Пеле и установил рекорд чемпионатов мира

Майкл Олисе. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе вошел в историю чемпионатов мира по футболу. В матче за третье место ЧМ-2026 против Англии он отличился двумя голевыми передачами и установил новый рекорд чемпионатов мира.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Opta.

Майкл Олисе. Фото: Reuters

Француз превзошел достижение Пеле

В матче за бронзовые медали Олисе отдал голевую передачу Килиану Мбаппе при первом голе французов, а также помог партнеру оформить дубль во втором тайме.

Благодаря этим двум результативным передачам 24-летний вингер довел общее количество ассистов на чемпионате мира-2026 до семи.

По данным источника, это стало новым рекордом финальных турниров чемпионатов мира.

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Предыдущее лучшее достижение принадлежало легендарному бразильцу Пеле, который на чемпионате мира 1970 года записал в свой актив шесть результативных передач.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в финале чемпионата мира-2026 встретятся сборные Испании и Аргентины, которые уверенно прошли весь путь к решающему поединку.

Также Новини.LIVE писал, что Александр Усик рассказал, за какую команду будет болеть в финале мундиаля, и объяснил свой выбор.