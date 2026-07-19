Олісе перевершив Пеле та встановив рекорд чемпіонатів світу

Майкл Олісе. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Півзахисник збірної Франції Майкл Олісе увійшов в історію чемпіонатів світу з футболу. У матчі за третє місце ЧС-2026 проти Англії він відзначився двома результативними передачами та встановив новий рекорд мундіалів.

Про це повідомив портал Новини.LIVE із посиланням на Opta.

Майкл Олісе. Фото: Reuters

Француз перевершив досягнення Пеле

У поєдинку за бронзові медалі Олісе асистував Кіліану Мбаппе під час першого гола французів, а також допоміг партнеру оформити дубль у другому таймі.

Завдяки цим двом результативним передачам 24-річний вінгер довів загальну кількість асистів на чемпіонаті світу-2026 до семи.

За даними джерела, це стало новим рекордом фінальних турнірів чемпіонатів світу.

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Попереднє найкраще досягнення належало легендарному бразильцю Пеле, який на чемпіонаті світу 1970 року записав до свого активу шість результативних передач.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що у фіналі чемпіонату світу-2026 зустрінуться збірні Іспанії та Аргентини, які впевнено пройшли весь шлях до вирішального поєдинку.

Також Новини.LIVE писав, що Олександр Усик розповів, яку команду підтримуватиме у фіналі мундіалю та пояснив свій вибір.