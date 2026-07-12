Родри сообщил, что мешает Ламину Ямалю на ЧМ-2026

Ламин Ямал и Родри. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Гончар Редактор

Полузащитник сборной Испании Родри поделился своим мнением о своем партнере по команде Ламине Ямале. Обладатель "Золотого мяча" рассказал, что молодому футболисту еще есть над чем работать, несмотря на его высокий уровень игры.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на beIN SPORTS.

Ламин Ямаль. Фото: Reuters

Родри оценил прогресс Ямаля

По словам Родри, 18-летний вингер уже является футболистом высочайшего класса, однако с опытом он будет лучше читать игру и принимать правильные решения в различных игровых ситуациях.

Полузащитник также обратил внимание на эмоциональность Ямаля, которая вполне естественна для его возраста.

"Ему нужно немного успокоить нервы и желание проявить себя. Он невероятный игрок, которому ещё предстоит прогрессировать, чтобы лучше понимать ход матча — это нормально в его возрасте", — сказал Родри.

Ямаль проводит яркий сезон

В нынешнем сезоне Ламин Ямаль стал самым результативным игроком «Барселоны», записав на свой счет 24 гола и 17 голевых передач во всех турнирах.

На чемпионате мира-2026 он уже провел шесть матчей и забил один гол. Сборная Испании вышла в полуфинал турнира, где 14 июля встретится со сборной Франции в борьбе за путевку в финал.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что четвертьфинальный матч Англия — Норвегия запомнился не только результатом, но и скандалом вокруг засчитанного гола Джуда Беллингема.

Также Новини.LIVE писал, сколько придется заплатить за билеты на финал чемпионата мира-2026 и кто станет главной звездой шоу в перерыве матча.