Сборная Колумбии по футболу объявила звездный состав на ЧМ-2026

Сборная Колумбии по футболу объявила звездный состав на ЧМ-2026

Дата публикации 26 мая 2026 06:35
Колумбия объявила заявку на ЧМ-2026 с Хамесом и Диасом
Сборная Колумбии по футболу. Фото:

Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо определился с составом команды на чемпионат мира-2026. В заявку вошли 26 футболистов, среди которых главные звезды национальной команды — Хамес Родригес, Луис Диас и Давид Оспина.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальную страницу сборной.

Колумбия едет на ЧМ с опытными лидерами

Капитаном команды останется Хамес Родригес, который сыграет уже на третьем чемпионате мира в карьере. Именно на мундиале-2014 в Бразилии хавбек стал одним из главных открытий турнира и выиграл "Золотую бутсу" лучшего бомбардира.

Тогда колумбийцы дошли до четвертьфинала, что остается лучшим результатом в истории сборной на чемпионатах мира.

В заявку также попал Луис Диас, который провел сильный сезон в составе "Баварии". После перехода из "Ливерпуля" он забил 26 голов и отдал 23 результативные передачи, помог мюнхенцам выиграть Бундеслигу и Кубок Германии.

Еще одним опытным лидером команды будет вратарь Давид Оспина. 37-летний голкипер уже имеет 130 матчей за сборную и остается рекордсменом Колумбии по количеству игр за национальную команду.

Около половины футболистов в заявке представляют европейские клубы. Среди них Давинсон Санчес, Даниэль Муньос, Хон Лукуми и Йоан Мохика.

После пропуска чемпионата мира-2022 в Катаре Колумбия вернулась на мундиаль.

Во время турнира команда будет базироваться в мексиканской Гвадалахаре. На групповом этапе ЧМ-2026 колумбийцы сыграют против Узбекистана, ДР Конго и Португалии.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Лионель Месси рискует подойти к чемпионату мира-2026 не в оптимальном состоянии из-за полученной травмы.

Кроме того, Новини.LIVE писал, что сборная ДР Конго не отказалась от участия в мундиале даже на фоне вспышки Эболы в стране.

Колумбия ЧМ-2026 по футболу Хамес Родригес
Игорь Терзий - Редактор
Игорь Терзий
