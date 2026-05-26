Колумбія оголосила заявку на ЧС-2026 з Хамесом та Діасом

Головний тренер збірної Колумбії Нестор Лоренцо визначився зі складом команди на чемпіонат світу-2026. До заявки увійшли 26 футболістів, серед яких головні зірки національної команди — Хамес Родрігес, Луїс Діас та Давід Оспіна.

Колумбія їде на ЧС із досвідченими лідерами

Капітаном команди залишиться Хамес Родрігес, який зіграє вже на третьому чемпіонаті світу у кар’єрі. Саме на мундіалі-2014 у Бразилії хавбек став одним із головних відкриттів турніру та виграв "Золоту бутсу" найкращого бомбардира.

Тоді колумбійці дійшли до чвертьфіналу, що залишається найкращим результатом в історії збірної на чемпіонатах світу.

До заявки також потрапив Луїс Діас, який провів сильний сезон у складі "Баварії". Після переходу з "Ліверпуля" він забив 26 голів та віддав 23 результативні передачі, допомігши мюнхенцям виграти Бундеслігу та Кубок Німеччини.

Ще одним досвідченим лідером команди буде воротар Давід Оспіна. 37-річний голкіпер уже має 130 матчів за збірну та залишається рекордсменом Колумбії за кількістю ігор за національну команду.

Близько половини футболістів у заявці представляють європейські клуби. Серед них Давінсон Санчес, Даніель Муньйос, Хон Лукумі та Йоан Мохіка.

Після пропуску чемпіонату світу-2022 у Катарі Колумбія повернулася на мундіаль.

Під час турніру команда базуватиметься у мексиканській Гвадалахарі. На груповому етапі ЧС-2026 колумбійці зіграють проти Узбекистану, ДР Конго та Португалії.

