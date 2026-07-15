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Главная ЧМ-2026 Тевес так и не выучил английский: всё из-за войны Аргентины с Великобританией

Тевес так и не выучил английский: всё из-за войны Аргентины с Великобританией

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 21:05
Тевес за семь лет в Англии не выучил английский, потому что обижался
Карлос Тевес. Фото: instagram.com/__carlitostevez

Легендарный аргентинский нападающий Карлос Тевес объяснил, почему за семь лет выступлений в Англии так и не выучил английский язык. Бывший футболист признался, что это было осознанное решение, связанное с личной семейной историей.

О словах Тевеса напомнил портал Новини.LIVE.

Карлос Тевес
Карлос Тевес. Фото: "Манчестер Сити"

Почему Тевес отказался учить английский

Карлос Тевес выступал в чемпионате Англии с 2006 по 2013 год. За это время аргентинец защищал цвета "Вест Хэма", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити", став двукратным чемпионом Премьер-лиги и одним из самых ярких форвардов своего поколения.

Несмотря на долгую жизнь в Англии, футболист так и не освоил английский язык. Он сделал это намеренно.

"Я не хотел учить английский. Я хотел, чтобы все вокруг выучили испанский", — заявил бывший нападающий.

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Тевес объяснил, что его решение связано с дядей, который должен был дебютировать за "Ривер Плейт", однако был мобилизован на войну против Великобритании. После возвращения мужчина не смог оправиться от пережитого, начал злоупотреблять алкоголем, и эта история сильно повлияла на будущего футболиста.

О какой войне говорил Тевес

Речь идет о Фолклендской, или Мальвинской, войне между Аргентиной и Великобританией в 1982 году. В апреле аргентинские войска высадились на островах, находившихся под британским контролем. В ответ Лондон направил военно-морские силы для возвращения территории.

Боевые действия продолжались чуть более двух месяцев и завершились победой Великобритании. По разным оценкам, в войне погибли около 649 аргентинских военнослужащих, 255 британских военных и трое мирных жителей.

Именно эти события, по словам Тевеса, оставили глубокий след в его семье и повлияли на его отношение к английскому языку. С тех пор матчи между сборными Аргентины и Англии имеют для многих аргентинцев особое эмоциональное значение.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что сборная Испании уверенно обыграла Францию и первой оформила путевку в финал чемпионата мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что после победы Испании над Францией в социальных сетях массово начали шутить о девушке Килиана Мбаппе, которая является испанской актрисой.

Сборная Англии по футболу Сборная Аргентины по футболу Карлос Тевес
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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