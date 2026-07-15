Тевес за сім років в Англії не вивчив англійську, бо відчував образу

Карлос Тевес. Фото: instagram.com/__carlitostevez

Легендарний аргентинський нападник Карлос Тевес пояснив, чому за сім років виступів в Англії так і не вивчив англійську мову. Колишній футболіст зізнався, що це було свідоме рішення, пов'язане з особистою сімейною історією.

Про слова Тевеса нагадав портал Новини.LIVE.

Карлос Тевес. Фото: "Манчестер Сіті"

Чому Тевес відмовився вчити англійську

Карлос Тевес виступав у чемпіонаті Англії з 2006 до 2013 року. За цей час аргентинець захищав кольори "Вест Гема", "Манчестер Юнайтед" і "Манчестер Сіті", ставши дворазовим чемпіоном Прем'єр-ліги та одним із найяскравіших форвардів свого покоління.

Попри тривале життя в Англії, футболіст так і не опанував англійську мову. Він зробив це навмисно.

"Я не хотів вчити англійську. Я хотів, щоб усі навколо вивчили іспанську", — заявив колишній нападник.

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Тевес пояснив, що його рішення пов'язане з дядьком, який мав дебютувати за "Рівер Плейт", однак був мобілізований на війну проти Великої Британії. Після повернення чоловік не зміг оговтатися від пережитого, почав зловживати алкоголем, а ця історія сильно вплинула на майбутнього футболіста.

Яку війну мав на увазі Тевес

Йдеться про Фолклендську, або Мальвінську, війну між Аргентиною та Великою Британією у 1982 році. У квітні аргентинські війська висадилися на островах, які перебували під британським контролем. У відповідь Лондон направив військово-морські сили для повернення території.

Бойові дії тривали трохи більше двох місяців і завершилися перемогою Великої Британії. За різними оцінками, у війні загинули близько 649 аргентинських військових, 255 британських військовослужбовців і троє цивільних.

Саме ці події, за словами Тевеса, залишили глибокий слід у його родині та вплинули на його ставлення до англійської мови. Відтоді матчі між збірними Аргентини та Англії мають для багатьох аргентинців особливе емоційне значення.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що збірна Іспанії впевнено переграла Францію та першою оформила путівку до фіналу чемпіонату світу-2026.

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