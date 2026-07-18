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Главная ЧМ-2026 Тухель похвалил Дешама перед бронзовым финалом

Тухель похвалил Дешама перед бронзовым финалом

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Дата публикации 18 июля 2026 11:21
Тухель высказался о Дешаме перед матчем Франция — Англия
Томас Тухель и Дидье Дешам. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель поделился своими ожиданиями от матча за третье место на чемпионате мира-2026 против Франции. Немецкий специалист также объяснил свои решения в полуфинале с Аргентиной, за которые после матча подвергся немалой критике.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на L'Équipe.

Томас Тухель
Томас Тухель. Фото: Reuters

Тухель взял вину за поражение на себя

Наставник англичан заявил, что не жалеет о тактических изменениях, которые произвел после того, как его команда вела в счете в матче с Аргентиной. Он признал, что несет полную ответственность за результат.

"Мы стали слишком пассивными. Я пытался помочь команде, опираясь на свой опыт, интуицию и желание победить. Результата это не дало, поэтому я беру всю ответственность на себя", — сказал Тухель.

Тренер признал, что поражение остаётся болезненным для всей команды, но подчеркнул, что англичане уступили действующим чемпионам мира, в составе которых выступает Лионель Месси.

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Он также предположил, что на физическом состоянии футболистов сказались изнурительные матчи предыдущих этапов турнира — встреча в высокогорном Мехико и поединок против Норвегии в жарком Майами.

Дидье Дешам
Дидье Дешам. Фото: Reuters

О матче с Францией и слова о Дешаме

Тухель согласился с мнением, что ни одна из команд не мечтала играть матч за третье место, ведь все полуфиналисты хотели попасть в финал в Нью-Йорке. В то же время он подчеркнул, что поединок с Францией остается престижным.

Отдельно тренер сборной Англии высказался о Дидье Дешаме, для которого эта игра станет последней во главе сборной Франции.

"Он добился всего как футболист и как тренер. Это выдающаяся личность. Он очень скромный и вежливый, с ним всегда приятно общаться. Я очень уважаю его, хотя, конечно, постараюсь победить", — отметил Тухель.

Матч за третье место между сборными Англии и Франции состоится 19 июля в Майами.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Дидье Дешам принял жесткое решение в отношении футболистов сборной Франции накануне матча с Англией.

Также Новини.LIVE писал, что сборные Испании и Аргентины в Нью-Джерси определят победителя чемпионата мира.

Сборная Франции по футболу Дидье Дешам Сборная Англии по футболу Томас Тухель
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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