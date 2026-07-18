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Головна ЧС-2026 Тухель похвалив Дешама перед бронзовим фіналом

Тухель похвалив Дешама перед бронзовим фіналом

Ua ru
Дата публікації: 18 липня 2026 11:21
Тухель висловився про Дешама перед матчем Франція — Англія
Томас Тухель та Дідьє Дешам. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Головний тренер збірної Англії Томас Тухель поділився очікуваннями від матчу за третє місце чемпіонату світу-2026 проти Франції. Німецький фахівець також пояснив свої рішення у півфіналі з Аргентиною, за які після матчу отримав чимало критики.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на L'Équipe.

Томас Тухель
Томас Тухель. Фото: Reuters

Тухель узяв провину за поразку на себе

Наставник англійців заявив, що не шкодує про тактичні зміни, які зробив після того, як його команда вела в рахунку в матчі з Аргентиною. Він визнав, що несе повну відповідальність за результат.

"Ми стали надто пасивними. Я намагався допомогти команді, спираючись на свій досвід, інтуїцію та бажання перемогти. Результату це не дало, тому я беру всю відповідальність на себе", — сказав Тухель.

Тренер визнав, що поразка залишається болючою для всієї команди, але наголосив, що англійці поступилися чинним чемпіонам світу, у складі яких виступає Ліонель Мессі.

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Він також припустив, що на фізичному стані футболістів позначилися виснажливі матчі попередніх стадій турніру — зустріч у високогірному Мехіко та поєдинок проти Норвегії в спекотному Маямі.

Дидье Дешам
Дідьє Дешам. Фото: Reuters

Про матч із Францією та слова про Дешама

Тухель погодився з думкою, що жодна з команд не мріяла грати матч за третє місце, адже всі півфіналісти хотіли потрапити до фіналу в Нью-Йорку. Водночас він підкреслив, що поєдинок із Францією залишається престижним.

Окремо наставник збірної Англії висловився про Дідьє Дешама, для якого ця гра стане останньою на чолі збірної Франції.

"Він виграв усе як футболіст і як тренер. Це видатна особистість. Він дуже скромний і ввічливий, з ним завжди приємно спілкуватися. Я дуже поважаю його, хоча, звичайно, спробую перемогти", — зазначив Тухель.

Матч за третє місце між збірними Англії та Франції відбудеться 19 липня в Маямі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Дідьє Дешам ухвалив жорстке рішення щодо футболістів збірної Франції напередодні гри з Англією.

Також Новини.LIVE писав, що збірні Іспанії та Аргентини в Нью-Джерсі визначать переможця чемпіонату світу.

Збірна Франції з футболу Дідьє Дешам Збірна Англії по футболу Томас Тухель
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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