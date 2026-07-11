Участник ЧМ-2026 после вылета из турнира покончил с собой

Джейден Адамс. Фото: Reuters/instagram.com/safa_dot_net Коллаж:

Андрей Гончар Редактор

Полузащитник сборной Южно-Африканской Республики Джейден Адамс скончался в возрасте 25 лет. Всего несколько дней назад футболист вернулся домой после участия в чемпионате мира-2026.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на южноафриканские СМИ.

Футболиста нашли мертвым в собственном доме

По информации местных СМИ, тело Джейдена Адамса обнаружили утром 11 июля в его доме. По предварительным данным, правоохранительные органы рассматривают смерть как самоубийство. Официальные результаты расследования и выводы судебно-медицинской экспертизы еще не известны.

Люди из ближайшего окружения футболиста рассказали, что в последнее время он боролся с депрессией. В то же время главный тренер "Мамелоди Сандаунс" заявил, что недавно общался с игроком и не заметил признаков того, что тот переживает тяжелый психологический кризис.

По данным местных СМИ, сильным эмоциональным потрясением для Адамса стала смерть его бабушки. Она скончалась во время чемпионата мира, однако футболист решил не покидать расположение национальной команды и доиграл турнир до конца.

Один из самых перспективных футболистов ЮАР

На чемпионате мира-2026 Джейден Адамс сыграл во всех трёх матчах группового этапа. В матче 1/16 финала против сборной Канады он остался на скамейке запасных. Сам турнир стал историческим для ЮАР, которая впервые смогла выйти в плей-офф чемпионата мира.

Джейден Адамс родился в Кейптауне и является воспитанником академии "Стелленбош". В 2025 году он перешёл в "Мамелоди Сандаунс", а за национальную сборную Южно-Африканской Республики дебютировал в 2022 году. Футболиста считали одним из самых талантливых представителей своего поколения.

Если у вас или у кого-то из ваших знакомых возникают мысли о самоубийстве или ощущение безысходности, важно обратиться за помощью к близким людям или специалистам по психическому здоровью. Поддержка доступна, и обращение за ней может иметь решающее значение.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о кадровых проблемах сборной Англии перед матчем с Норвегией, из-за которых команда может лишиться одного из своих ключевых футболистов.

Также Новини.LIVE писал о стоимости билетов на финал чемпионата мира-2026 и программе грандиозного шоу, которое состоится во время перерыва решающего матча.